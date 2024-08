TORONTO, le 27 août 2024 /CNW/ - McCarthy Tétrault est ravi d'annoncer que Sunil Kapur a été nommé au poste de chef de la direction du cabinet et entrera en fonction le 1er janvier 2025.

Depuis dix ans, Sunil a occupé divers postes de direction au sein du cabinet. Il est actuellement leader de notre groupe de pratique national en Litige et résolution des différends. Sunil dirige une équipe pancanadienne talentueuse et diversifiée d'environ 300 avocates et avocats qui représentent des clients œuvrant dans divers secteurs d'activité dans le cadre de différends complexes et hautement médiatisés au pays et à l'international. Leader et mentor respecté, Sunil pilote la direction stratégique du groupe quant au service à la clientèle, au développement des affaires, à l'embauche et à la rétention des talents, au développement professionnel et à la gestion du personnel.

Sunil possède une feuille de route impressionnante avec plus de 25 années d'expérience en tant que conseiller de confiance de clients, ayant notamment représenté de nombreuses sociétés du classement Fortune 500 dans le cadre de dossiers complexes à enjeux élevés en droit de l'emploi. Il a participé à de nombreuses négociations importantes dans les secteurs public et privé, et possède une connaissance approfondie des objectifs commerciaux des clients.

« Sunil est la personne idéale pour permettre à McCarthy Tétrault d'aller de l'avant alors que nous entrons dans une nouvelle ère prometteuse en termes de transformation et de possibilités pour le cabinet et nos clients » déclare Sarit Batner, présidente du conseil des associé(e)s de McCarthy Tétrault. « Sunil a fait ses preuves en obtenant d'excellents résultats pour nos clients, nos gens et le cabinet dans son ensemble. Il travaillera en étroite collaboration avec notre chef de la direction actuel, Dave Leonard, au cours des quatre prochains mois pour nous permettre de répondre aux besoins changeants du cabinet et de nos clients. »

« Je suis honoré et profondément reconnaissant d'avoir été choisi pour diriger McCarthy Tétrault à titre de chef de la direction » a déclaré Sunil. « Je tiens à remercier Dave pour avoir établi des bases solides et mis en place des normes élevées en matière d'excellence, d'innovation et d'inclusion sur lesquelles j'ai l'intention de capitaliser pour poursuivre le travail. J'ai hâte de commencer à travailler avec Dave et l'équipe de direction du cabinet au cours des mois à venir pour la transition, et de collaborer avec nos remarquables associé(e)s et collègues du cabinet pour assurer la réussite de nos clients. »

« J'aimerais féliciter Sunil pour cette nomination au poste de chef de la direction de McCarthy Tétrault » a déclaré Dave. « J'ai l'occasion de travailler en étroite collaboration avec lui depuis plusieurs années, et je sais que ses solides compétences en leadership, son sens aigu des affaires et son approche innovante en matière de prestation de services aux clients font en sorte qu'il est la personne la mieux placée pour guider le cabinet et ses clients vers l'avenir. »

Sunil succédera à Dave dont le deuxième et dernier mandat à titre de chef de la direction prendra fin le 31 décembre 2024. Le passage de Dave à la direction du cabinet aura été marqué par de nombreuses réalisations importantes. Remarquable leader pour McCarthy Tétrault au cours des neuf dernières années, il a reçu le titre d'Associé directeur de l'année lors des prix Canadian Law Awards 2021 et a brillamment géré le cabinet pendant la crise de la COVID-19. Sous le leadership de Dave, le cabinet a élaboré sa stratégie sectorielle innovante et ses initiatives primées en matière d'innovation, et a étendu ses activités dans des nouveaux marchés et secteurs d'activités, notamment avec l'ouverture du bureau de New York. Dave a été un fervent promoteur de la stratégie Priorité à l'inclusion du cabinet, l'une des initiatives qui ont permis à McCarthy Tétrault de figurer parmi les Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada pendant douze années consécutives.

