MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - Ciara Technologies, une division du Groupe Hypertec et chef de file canadien mondial en infrastructures d'IA durables et en technologies avancées de centres de données, annonce aujourd'hui avoir été officiellement désignée comme le premier partenaire OEM de NVIDIA au Canada à fabriquer des systèmes au pays.

Cette annonce place le Canada parmi un groupe restreint de pays capables de concevoir, fabriquer et déployer des systèmes certifiés NVIDIA sur leur territoire, renforçant ainsi sa position et sa capacité à faire face aux enjeux technologiques à l'échelle nord-américaine.

Un tournant pour l'écosystème canadien de l'IA

« L'infrastructure d'IA est désormais une infrastructure stratégique, a déclaré Simon Ahdoot, président et chef de la direction du Groupe Hypertec. Cette annonce marque un tournant pour le Canada. En tant que premier partenaire OEM de NVIDIA au Canada, nous contribuons à renforcer la capacité du pays à innover, et à être compétitif à l'échelle mondiale grâce à des systèmes performants et sécuritaires fabriqués ici.»

Cette initiative devrait générer des retombées économiques de plusieurs milliards de dollars, accroître la capacité manufacturière au Canada et créer des emplois hautement qualifiés en ingénierie, en recherche et en fabrication avancée.

Par l'entremise de Ciara, Hypertec fabriquera au Canada des systèmes certifiés NVIDIA, offrant aux entreprises, aux chercheurs et aux institutions publiques une option d'infrastructure canadienne. Cette initiative soutient directement les priorités du Canada en matière de souveraineté des données, d'IA de confiance, de chaînes d'approvisionnement sécurisées et de capacité nationale de calcul.

Une plateforme intégrée pour des infrastructures d'IA à grande échelle

Cette annonce renforce la position d'Hypertec comme l'une des plateformes d'infrastructure en IA les plus intégrées au monde. Avec ses partenaires, Hypertec offre des capacités de bout en bout, de la fabrication de matériel à la construction et au déploiement d'usines d'IA à grande échelle :

Ciara Technologies : conçoit et fabrique au Canada des systèmes d'IA et de calcul haute performance propulsés par NVIDIA

Division HPC & IA : conçoit, intègre et déploie des grappes d'IA et de calcul intensif à grande échelle optimisées pour la performance et l'évolutivité

Hypertec Construction : construit des centres de données modulaires, écoénergétiques et déployés selon des échéanciers accélérés

Hypertec Services & Partenariats (HSP) : offre des services de déploiement, de gestion du cycle de vie et de services gérés

Hypertec Health & Custom Manufacturing (HCM) : fournit des capacités spécialisées de fabrication et d'intégration

Un pilier stratégique des ambitions du Québec et du Canada en IA souveraine

Cette avancée dépasse largement le cadre manufacturier. En permettant la production nationale de systèmes certifiés NVIDIA, Hypertec renforce l'écosystème nécessaire à la conception, au déploiement et à la mise à l'échelle des infrastructures d'IA au Canada.

Cette capacité intégrée améliore directement la compétitivité de fournisseurs d'usines d'IA comme le Groupe 5C, en accélérant les déploiements, en renforçant la résilience des chaînes d'approvisionnement et en offrant des solutions d'IA souveraine plus compétitives, tant au Canada qu'à l'international.

« L'annonce d'aujourd'hui constitue une avancée majeure pour l'économie de l'IA au Canada, a déclaré l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique du gouvernement du Canada. Avec Ciara devenant le premier partenaire OEM canadien de NVIDIA à fabriquer des systèmes au Canada, nous renforçons notre chaîne d'approvisionnement nationale et créons davantage d'occasions pour les travailleurs et les innovateurs canadiens. Cet investissement aidera le Canada à concevoir, déployer et étendre des infrastructures d'IA de calibre mondial ici même au pays. »

« Le choix que font Hypertec et NVIDIA aujourd'hui est clair : Montréal est LA ville où investir pour se démarquer en intelligence artificielle, a ajouté Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal. On a l'écosystème en intelligence artificielle bien connu à travers le monde et l'administration d'Ensemble Montréal est prête à l'utiliser à son plein potentiel pour améliorer la vie des Montréalais et des Montréalais. »

« L'annonce d'aujourd'hui renforce considérablement la capacité de 5C à livrer des usines d'IA de calibre mondial à partir du Canada, a déclaré David Bitton, vice-président, IA et stratégie de produit, Groupe 5C. Grâce à un accès direct à des systèmes certifiés NVIDIA fabriqués au pays par Hypertec, nous pouvons accélérer les déploiements, améliorer la résilience des chaînes d'approvisionnement et offrir des solutions d'IA souveraine plus compétitives. Cela positionne 5C et le Canada comme des acteurs de premier plan dans le développement de la prochaine génération d'usines d'IA. »

Renforcer le leadership nord-américain en IA

Le statut de partenaire OEM du programme NVIDIA Partner Network (NPN) donne à Ciara et au Groupe Hypertec un accès privilégié aux ressources d'ingénierie avancées de NVIDIA, à ses architectures de référence, à ses cadres d'intégration et à ses feuilles de route technologiques, assurant l'alignement des systèmes fabriqués au Canada avec les plus hauts standards mondiaux en matière de performance, de durabilité et de sécurité.

« Le Canada abrite l'un des écosystèmes d'intelligence artificielle les plus avancés au monde, a déclaré Eric Dahan, directeur national de NVIDIA pour le Canada.

En tant que premier partenaire OEM canadien de NVIDIA à fabriquer des systèmes localement, Hypertec permet la production au Canada de systèmes accélérés par NVIDIA afin de stimuler l'innovation dans de nombreux secteurs, notamment la santé, les services financiers, l'agriculture, la fabrication avancée, l'énergie et les technologies. »

De l'excellence en recherche à l'industrialisation à grande échelle

Depuis plus d'une décennie, le Canada se distingue comme chef de file en recherche en intelligence artificielle. Cette annonce comble un écart critique en transformant cette excellence en capacité industrielle nationale et en déploiement à grande échelle.

Cette approche intégrée, combinant leadership en recherche et exécution industrielle, positionne le Canada pour capter une plus grande part de la chaîne de valeur de l'IA, accélérer son adoption dans l'économie et renforcer sa compétitivité à l'échelle mondiale.

À propos du Groupe Hypertec

Fondé en 1984, le Groupe Hypertec a pour mission de mettre à profit son expertise, son esprit d'innovation et la force de ses partenariats pour transformer les défis en occasions de croissance durable grâce à des solutions technologiques. Partenaire de confiance de leaders dans les secteurs de l'IA, des services financiers, de la santé et du secteur public, Hypertec sert des clients dans plus de 80 pays et les aide à repousser les limites de l'innovation. Pour en savoir plus : www.hypertec.com.

À propos de 5C

Le Groupe 5C est l'un des plus importants fournisseurs d'infrastructures numériques pour l'IA en Amérique du Nord. L'entreprise conçoit et exploite des infrastructures dédiées à l'IA grâce à un réseau de centres de données de pointe. Avec plus de 1,5 gigawatt de capacité prévue et la possibilité d'alimenter des centaines de milliers de GPU, 5C offre des solutions sécurisées, fiables et durables à grande échelle pour les utilisateurs d'IA les plus exigeants. Pour en savoir plus : www.5c.ai.

SOURCE Hypertec Group

Renseignements pour les médias : Sarah Andrews, Conseillère principale, relations avec les médias, affaires publiques et relations gouvernementales, Groupe Hypertec, [email protected], 514-226-0514