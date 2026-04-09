Cette annonce soutiendra l'expansion des infrastructures d'IA de pointe de NVIDIA au Canada.

MONTRÉAL, le 8 avril 2026 /CNW/ - Le Groupe Hypertec fera une annonce majeure en infrastructures d'intelligence artificielle, renforçant la position du Canada dans les systèmes et infrastructures d'IA de pointe de NVIDIA.

Cette annonce portera sur une avancée stratégique visant à renforcer les capacités canadiennes en IA et à soutenir le développement d'une infrastructure technologique de pointe au pays.

L'événement se tiendra en présence de :

Simon Ahdoot, Président et chef de la direction du Groupe Hypertec

David Bitton, Vice-Président, IA et Stratégie de Produit, 5C

L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique

Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

Une période de questions avec les médias suivra.

QUAND :

Jeudi 9 avril 2026

Accueil des médias : 8h30 HAE

Allocutions : 9h00 HAE

OÙ :

PHI Centre

407, rue Saint-Pierre

Montréal (Québec)

SOURCE Hypertec Group

Les médias sont priés de confirmer leur présence auprès de : Sarah Andrews, Conseillère principale, relations médias, affaires publiques et gouvernementales, Groupe Hypertec, [email protected], 514-226-0514