La directrice générale de Leucan, Pascale Bouchard, est finaliste aux Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Leucan est fière d'annoncer que la directrice générale de l'Association, Pascale Bouchard, a été nommée finaliste dans la catégorie Prix Évolution Sociale des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC 2019. Les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC sont les prix les plus importants du monde des affaires à mettre en valeur l'élite des entrepreneures à l'échelle nationale. Maintenant, pour la 27e année, ces prix sont une initiative de Femmes d'influence, une organisation primée qui se consacre à l'avancement des femmes canadiennes.

Parmi les milliers de propositions de candidature déposées, 23 finalistes de partout au pays ont été retenues en fonction de sept catégories de prix. Le prix Évolution Sociale est remis à une gestionnaire exceptionnelle d'un organisme de bienfaisance enregistrée ou sans but lucratif dédié aux changements sociaux. Les candidates auront su mobiliser la collectivité de façon hors pair en étant des modèles en matière de philanthropie et de bénévolat au Canada. Représentant l'est du Canada, Pascale Bouchard fait partie des trois finalistes à être sélectionnées dans cette catégorie.

Depuis 2016, Pascale Bouchard est la directrice générale de Leucan, une organisation qui s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

« Je suis honorée d'avoir été choisie comme finaliste au prix Évolution Sociale parmi des femmes inspirantes au parcours remarquable. Cette prestigieuse reconnaissance des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC consolide la vision axée sur l'innovation et la philanthropie mise de l'avant à Leucan. Je représenterai fièrement l'Association et les familles membres au gala de remise de prix le 20 novembre prochain »

Les lauréates seront connues et honorées à l'occasion du 27e gala annuel de remise de prix, mercredi le 20 novembre 2019 au Fairmont Royal York de Toronto.

Les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC soulignent l'apport d'entrepreneures qui, partout au Canada, contribuent de façon considérable et remarquable à l'économie locale, canadienne ou mondiale. Les candidates ont en commun une solide vision entrepreneuriale et une détermination sans faille à réaliser leurs rêves. Ces prix permettent d'applaudir des entrepreneures de trois grandes régions du Canada : Est, Centre et Ouest. Toutes les personnes dont la candidature a été déposée ont dû présenter un dossier étoffé examiné et évalué par un jury composé d'éminents chefs d'entreprise et soumis à un contrôle diligent effectué par le groupe Audit-sociétés privés de KPMG.

« Nous sommes honorées de célébrer les réalisations de nos finalistes de 2019, a affirmé Alicia Skalin, cochef de la direction de Femmes d'influence. Ces entrepreneures ont mis à profit leur intelligence, leur sens de l'engagement et leur ingéniosité pour remettre en question le statu quo dans leur secteur respectif. Alors que la décennie tire à sa fin, les finalistes des prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC 2019 reflètent à merveille la croissance et l'innovation qui attend les entreprises canadiennes. »

Les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC 2019 sont présentés par Femmes d'influence. Les commanditaires sont RBC, TELUS, RBC, L'institut de la diversité et le partenaire officiel en matière de contrôle diligent est KPMG.

À propos des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC

Ce sont les prix les plus importants du monde des affaires à mettre en valeur l'élite des entrepreneures à l'échelle nationale. Les prix sont une initiative de Femmes d'influence, une organisation primée dédiée à l'avancement des femmes dans le monde.

À propos de Femmes d'influence

Femmes d'influence, qui en est à sa 25e année d'existence, est l'un des plus importants organismes nord-américains à offrir des solutions visant l'avancement professionnel des femmes. Grâce à ses cours de leadership pour cadres, ses événements mondiaux et son contenu imprimé et numérique, Femmes d'influence rejoint chaque année plus de 300 000 professionnels, femmes et hommes, au Canada et ailleurs dans le monde. Les déjeuners-causeries « Femmes d'influence » et les Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC comptent parmi ses événements-vedettes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.womenofinfluence.com.

SOURCE Leucan

Renseignements: Pour obtenir une entrevue ou des précisions, veuillez communiquer avec : Amanda Kruzich, Femmes d'influence, 416-456-8633, akruzich@womenofinfluence.ca; Anne-Marie Leclerc, coordonnatrice de projets, communications, Leucan, 581 999-3045, anne-marie.leclerc@leucan.qc.ca

Related Links

http://www.leucan.qc.ca