La désignation de la zone d'innovation en aérospatiale par le gouvernement du Québec donne le coup d'envoi au Forum innovation aérospatiale international 2024

MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - Aéro Montréal entame la 9e édition de son Forum innovation aérospatiale international, le plus grand rassemblement de décideurs internationaux du secteur aérospatial au Canada, avec l'annonce attendue de la désignation de la zone d'innovation en aérospatiale, Espace Aéro, dont Aéro Montréal aura la responsabilité d'assurer l'implantation et la gouvernance. Le premier ministre du Québec, François Legault, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, François-Philippe Champagne, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon, et la présidente-directrice générale d'Aéro Montréal, Mélanie Lussier, en ont fait l'annonce ce matin au Palais des Congrès de Montréal, en ouverture d'événement.

ESPACE AÉRO : stimuler l'innovation collaborative pour demeurer un chef de file mondial en aérospatiale

L'aboutissement de ce projet est le fruit de quatre années de travail coordonné par Aéro Montréal, ses partenaires industriels et institutionnels et les villes de Montréal (arr. Saint-Laurent), Longueuil et Mirabel, afin de créer un écosystème d'innovation incontournable qui attirera des investisseurs et collaborateurs de classe mondiale. Dans un contexte international de plus en plus compétitif, Espace Aéro renforcera l'attractivité de l'industrie et le positionnement stratégique international du secteur aérospatial québécois. Elle permettra également de propulser la grappe aérospatiale du Québec à son prochain niveau d'innovation collaborative et d'accélérer la transformation vers la mobilité aérienne durable et intelligente, tout en attirant des talents et entreprises d'ici et d'ailleurs.

Pour atteindre son objectif, Espace Aéro s'appuiera sur les trois pôles historiques et complémentaires de Montréal (arr. Saint-Laurent), Mirabel et Longueuil et concentrera ses efforts sur deux thématiques fortes : la décarbonation et l'autonomie. En rassemblant les forces de ces trois pôles, Espace Aéro permettra de stimuler la collaboration entre l'ensemble des acteurs, des petites et moyennes entreprises aux grands joueurs internationaux, en passant par les établissements d'enseignement et le milieu de la recherche. Dans un contexte de transformation majeure de l'industrie pour faire face aux changements climatiques, Espace Aéro agira comme le catalyseur de l'innovation durable pour l'écosystème.

Espace Aéro voit le jour grâce aux efforts concertés des 18 membres du Comité de pilotage. Aéro Montréal souhaite donc souligner la collaboration de chacun d'eux, sans qui cette avancée importante n'aurait pu se concrétiser : Bombardier, CAE, Pratt & Whitney Canada, CMC Éléctronique, Bell Textron Canada Ltée, Aéroports de Montréal, Polytechnique Montréal, Université Concordia, université McGill, Conseil national de recherches du Canada (CNRC), Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ), École de technologie supérieure (ÉTS), École nationale d'aérotechnique (ÉNA), Ville de Montréal, Excellence Industrielle St-Laurent, Ville de Longueuil, Développement économique Longueuil, Ville de Mirabel et enfin, Centre d'Excellence sur les drones.

Aéro Montréal recevra un montant maximal de 3 millions de dollars pour les trois prochaines années afin d'assurer la gouvernance et l'implantation de cette Zone d'innovation Québec (ZIQ).

« Après la zone quantique à Sherbrooke, celle des technologies numériques à Bromont, et la Vallée de la transition énergétique pour les batteries en Mauricie-Centre-du-Québec, je suis très fier d'annoncer la désignation d'une quatrième zone d'innovation, dans le domaine de l'aérospatiale. Concentrée dans la grande région de Montréal, Espace Aéro rassemble des entreprises, des universités et des centres de recherche pour faire à la fois de la formation, de la recherche de pointe et des tests appliqués. Je suis particulièrement fier que le Québec soit maintenant le seul endroit au monde où les trois géants de l'aviation, Airbus, Boeing et Bombardier, sont directement présents. Ça en dit long sur la qualité de notre environnement d'affaires, mais aussi sur le talent de la main-d'œuvre québécoise et la qualité de la recherche qui se fait chez nous. La nouvelle zone d'innovation Espace Aéro va renforcer l'expertise du Québec en aérospatiale. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Notre gouvernement continue de jouer un rôle déterminant dans la croissance de l'industrie aérospatiale au Québec. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple concret des avantages économiques que le secteur canadien de l'aérospatiale tire de notre politique des retombées industrielles et technologiques. En effectuant cet investissement d'envergure, Boeing vient consolider la position qu'occupe le Canada en tant que maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale en aérospatiale. Il contribue aussi à stimuler l'innovation et à créer des emplois partout au pays. »

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Avec Bombardier, Airbus et maintenant Boeing, le Québec est le seul endroit dans le monde où l'on retrouve les trois plus grands avionneurs mondiaux. La nouvelle zone Espace Aéro renforcera l'industrie aérospatiale au Québec en attirant des investissements majeurs, en stimulant l'innovation et en formant de nouveaux talents pour relever les défis de l'aviation de demain. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La création d'Espace Aéro vient concrétiser les efforts de collaboration engagés depuis plusieurs années pour accélérer la transformation durable de notre secteur. En misant sur la décarbonation et l'autonomie, Espace Aéro agira comme une vitrine pour le Québec : un levier d'attractivité incroyable pour les talents de demain ou le rayonnement local et international »,

Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal

Lancement de la 9 e édition du Forum innovation aérospatiale international

Le Forum innovation aérospatiale international qui a débuté ce matin est un événement incontournable pour l'industrie aérospatiale à l'échelle locale et internationale. Les 21 et 22 mai, plus de 140 conférenciers partageront leur vision et leur expertise avec les décideurs, professionnels, médias et étudiants de partout dans le monde, lors de conférences regroupées autour des grands axes de la transformation durable, de l'innovation et des technologies émergentes. Le Royaume-Uni sera le pays à l'honneur lors de cette édition 2024, autour du thème : « La collaboration : accélérateur d'innovation ». Ce rendez-vous sera l'occasion de réfléchir au futur de l'industrie et de présenter les principales avancées technologiques de demain.

Véritable source de fierté pour la Québec, l'industrie aérospatiale a grandi ici, au point de faire de Montréal le troisième centre aérospatial du monde. La grappe montréalaise compte aujourd'hui plus de 41 700 travailleurs et travailleuses hautement spécialisés, représentant un chiffre d'affaires annuel évalué à plus de 20,9 milliards de dollars, en plus d'être le plus gros secteur d'exportation au Québec.

« La 9e édition du Forum innovation aérospatiale international s'articule autour du thème de la collaboration et ne pouvait pas mieux débuter qu'avec la désignation d'Espace Aéro, une zone d'innovation en aérospatiale. À travers ce grand rassemblement du secteur aérospatial au Canada, à travers la création de projets de collaboration majeurs comme celui d'Espace Aéro, nous nous assurons de créer les leviers d'attractivité qui nous permettront de stimuler l'intérêt des 38 000 talents dont nous aurons besoin dans les 10 prochaines années pour renforcer encore davantage le premier secteur exportateur du Québec »

Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Cet événement a été rendu possible grâce aux importants partenaires suivants :

Bombardier - Grand partenaire de l'événement;

Pratt & Whitney Canada - Partenaire Associé;

- Partenaire Associé; CAE, Conseil national de recherches du Canada (CNRC), Initiative de technologie aéronautique durable (INTAD) et Investissement Québec - Partenaires Innovation.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

