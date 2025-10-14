La députée libérale Michelle Setlakwe en tournée dans Chaudière-Appalaches
14 oct, 2025, 11:39 ET
QUÉBEC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - La députée de Mont-Royal-Outremont et porte-parole de l'opposition officielle en matière de cybersécurité et du numérique et d'institutions démocratiques, Michelle Setlakwe, sera en Chaudière-Appalaches, les 15 et 16 octobre prochains.
La députée, qui est la porte-parole libérale responsable pour la région, profitera de sa tournée pour visiter des entreprises et des organismes locaux. Au cours de ces deux journées, Mme Setlakwe rencontrera également des élus municipaux, afin d'échanger sur les enjeux de la région.
Mme Setlakwe sera disponible pour des entrevues avec les médias locaux.
Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]
