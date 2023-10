La députée libérale, Désirée McGraw, souligne la journée de sensibilisation au deuil périnatal

QUÉBEC, le 15 oct. 2023 /CNW/ - La députée de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGraw, qui a récemment présenté un projet de loi proclamant le 15 octobre comme la Journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal, souligne, aujourd'hui, cette importante date qui est déjà reconnue dans de nombreuses juridictions à travers le monde.

La députée libérale rappelle que, chaque année, près de 23 000 familles québécoises sont touchées par la perte d'un enfant survenue pendant la grossesse, l'accouchement ou le début de la période postnatale. À l'occasion de cette journée de reconnaissance, Mme McGraw souhaite transmettre tout son soutien aux familles touchées par ces tristes événements.

« Aujourd'hui, prenons le temps d'offrir un peu de réconfort aux familles affectées par la perte d'un bébé. Personnellement, je comprends tout à fait la douleur profonde et le sentiment de vide et d'impuissance que vivent annuellement les familles québécoises face à un deuil périnatal. J'espère de tout cœur que mon projet de loi sera appelé et adopté rapidement afin d'envoyer un message clair de soutien aux familles endeuillées. »

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce

