La députée libérale Christine St-Pierre remet la médaille de l'Assemblée nationale à Denis Lévesque

QUÉBEC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications, Mme Christine St-Pierre, rendra hommage aujourd'hui à M. Denis Lévesque, prolifique communicateur et animateur d'affaires publiques, en lui remettant la Médaille de l'Assemblée nationale.

La députée libérale de l'Acadie désire ainsi souligner sa contribution à la vie démocratique par le biais de plus de 3,000 émissions éponymes échelonnées sur 16 années où il a donné une voix à des milliers d'invités de tous les milieux. Ses qualités de vulgarisateur, son humanité remarquable et son entregent ont fait vivre de grands moments de télévision à ses nombreux fidèles téléspectateurs.

Mme St-Pierre profitera aussi de l'occasion pour présenter une motion au Salon bleu de l'Assemblée nationale afin que celle-ci reconnaisse la brillante carrière de M. Lévesque et lui souhaite un grand succès dans ses futurs projets professionnels.

« Denis Lévesque a toujours su démontrer un profond respect de l'autre. Son regard pétillant a toujours laissé présager un esprit empreint d'une profonde affection pour les gens, sincère et sans jugement. Et cette affection, les Québécois la lui ont toujours rendue, comme en témoignent notamment les six trophées Artis qui ont couronné son succès. »

-Christine St-Pierre - porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Catherine Dostie, Attachée de presse, Cabinet de la Whip en chef de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]