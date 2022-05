La députée libérale Christine St-Pierre remet la médaille de l'Assemblée nationale à Angèle Dubeau

QUÉBEC, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - Afin de souligner le 25ème anniversaire de l'ensemble La Pietà, Mme Christine St-Pierre, porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications, remettra la médaille de l'Assemblée nationale à sa fondatrice, Mme Angèle Dubeau, ce mardi, 3 mai.

C'est en effet en 1997 que la violoniste de réputation internationale a fondé cet ensemble à cordes composé exclusivement de femmes qui sont parmi les meilleures musiciennes au Canada. Depuis, en plus d'enregistrer de nombreux albums, La Pietà s'est produite sur les plus grandes scènes d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Sud et des États-Unis, au rythme de 50 à 60 concerts par année.

La députée libérale de l'Acadie profitera aussi de l'occasion pour présenter une motion au Salon bleu de l'Assemblée nationale afin que celle-ci reconnaisse la brillante carrière de Mme Dubeau et son infatigable volonté de rendre la musique classique accessible à un large public et également de faire découvrir des compositeurs contemporains.

« La grande dame qu'est Angèle Dubeau a contribué d'une façon remarquable à la démocratisation de la musique classique et, avec son ensemble à cordes La Pietà, elle a fait rayonner le Québec, partout sur la planète. Je suis très heureuse de lui offrir aujourd'hui cette reconnaissance largement méritée. »

-Christine St-Pierre - porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications

