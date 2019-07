La démocratie laisse tomber 8 millions de Canadiennes et de Canadiens qui ne pourront pas voter aux prochaines élections fédérales

Pour s'assurer que les Canadiennes et les Canadiens en âge de voter comprennent ce qui est en jeu, UNICEF Canada et Une jeunesse lancent l'initiative #VotezPourChaqueEnfant , la première campagne de sensibilisation électorale d'UNICEF Canada qui encourage les électrices et les électeurs à faire de leur vote un vote pour aider chaque enfant au Canada et à l'étranger.

« Je suis à deux mois de pouvoir voter aux prochaines élections fédérales et c'est vraiment frustrant. Je pense que l'âge du droit de vote devrait être abaissé à au moins 16 ans parce que le droit de voter concerne autant les jeunes que les adultes », affirme Samantha Walsh, 17 ans, bénévole pour Une Jeunesse.

Les enfants et les jeunes vivent chaque jour dans des conditions inacceptables marquées par la pauvreté, l'inégalité des revenus, la violence et l'insécurité alimentaire. À l'échelle mondiale, les enfants connaissent aujourd'hui plus de conflits, de violences extrêmes et de risques de souffrances qu'à tout autre moment au cours des 30 dernières années. Chaque jour, 7 000 nouveau-nés meurent dans le monde, principalement de causes évitables.

La campagne #VotezPourChaqueEnfant place ces enjeux au cœur des discussions politiques en encourageant les électrices et les électeurs à informer leurs candidats et candidates par l'entremise des médias sociaux, en leur envoyant des lettres, en personne lorsqu'ils cogneront à leur porte et lors d'événements locaux, que les enfants et les jeunes seront leur plus grande priorité lorsqu'ils iront aux urnes.

« Nous devons écouter les enfants; ce sont les mieux placés pour comprendre les problèmes qui les touchent. Ils devraient jouer un rôle dans l'élaboration des solutions », souligne David Morley, président et chef de la direction d'UNICEF Canada. « Nous travaillerons fort pendant la campagne pour nous assurer que les citoyennes et les citoyens entendent la voix des jeunes de l'ensemble du pays, notamment en relançant le débat sur l'âge minimum pour l'exercice du droit de vote. »

UNICEF Canada demande aux Canadiennes et aux Canadiens de militer en faveur de politiques qui amélioreront la vie des enfants au Canada et dans le monde :



Réduire la pauvreté chez les enfants et les inégalités salariales. Un enfant sur cinq vit dans la pauvreté et tous les enfants souffrent des répercussions de l'inégalité des revenus.

Mettre fin au manque de financement des services publics à l'intention des enfants autochtones relativement à l'accès à l'eau potable, aux soins de santé, à l'éducation et à la protection.

Investir plus tôt dans l'avenir des enfants. Les services d'éducation préscolaire et de garde d'enfants de qualité ne sont pas disponibles ou abordables pour toutes les familles.

Évaluer comment chaque politique, chaque loi et chaque décision touche les enfants et les jeunes.

Montrer l'exemple à l'échelle mondiale en contribuant à l'élimination de toutes les formes de violence contre les enfants vivant dans des situations de conflit.

Continuer d'investir dans la santé à l'échelle mondiale en appuyant davantage l'accès des femmes, des adolescentes et adolescents et des enfants à des soins de santé de qualité abordables, économiques et complets.

Protéger les enfants dans la chaîne d'approvisionnement en créant une loi qui exige que les entreprises qui font des affaires au Canada identifient, préviennent et signalent les répercussions qu'ont leurs activités sur les droits de la personne au Canada et dans le monde.

Abaisser l'âge de voter à 16 ans pour que les jeunes puissent se faire entendre lors des élections futures.

Pour suivre l'opinion des jeunes, UNICEF Canada a lancé U-Report, une plateforme de sondage pour les Canadiennes et les Canadiens âgés de 13 à 24 ans. Dans un récent sondage U-Report, 71 % des personnes interrogées se sont déclarées d'accord, ou tout à fait d'accord, pour abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans.

Les résultats ont également révélé que 83 % des membres de la communauté U-Report estiment que les adultes prennent leurs opinions au sérieux parfois, rarement ou jamais. De plus, 76 % ont affirmé ne pas savoir comment faire pour que leurs opinions soient prises en compte dans les programmes électoraux des politiciens et politiciennes.

Les électrices et les électeurs peuvent défendre les droits des enfants et des jeunes en se joignant au mouvement #VotezPourChaqueEnfant. De leur côté, les jeunes Canadiennes et Canadiens peuvent devenir des membres de la communauté U-Report afin de dire à la population électorale ce qu'ils pensent des enjeux qui les concernent : https://www.facebook.com/ureportcanadaFR/.

À propos d'Une jeunesse d'UNICEF Canada

Dans le but de faire passer le pays de la 25e place au premier rang, UNICEF Canada a lancé l'initiative Une jeunesse qui vise à faire du Canada le meilleur endroit où grandir au monde. En tant qu'organisme des Nations Unies au service des enfants à l'échelle mondiale, l'UNICEF s'efforce d'améliorer les conditions de chaque enfant depuis plus de 70 ans, et a sauvé la vie d'un plus grand nombre d'enfants que toute autre organisation humanitaire. L'initiative Une jeunesse d'UNICEF Canada met à profit cette mission au Canada, en élaborant la nouvelle norme d'excellence pour mesurer le bien-être des enfants, ainsi qu'en élaborant et en mettant à l'essai des solutions novatrices pour relever les défis auxquels les enfants sont confrontés. Nous appelons les Canadiens et Canadiennes à passer à l'action et à en faire plus pour les enfants et les jeunes.

L'UNICEF est entièrement tributaire de contributions volontaires.

Pour en savoir plus sur l'initiative Une jeunesse d'UNICEF Canada, veuillez visiter le http://www.unejeunesse.ca. Pour obtenir des mises à jour, suivez-nous sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram .



À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le chef de file mondial des organisations humanitaires dont la mission est axée sur l'aide à l'enfance. Nous œuvrons dans le monde entier, peu importe les circonstances, afin de protéger les enfants et de leur procurer des soins de santé, des vaccins, une éducation, de l'eau potable, des services d'assainissement et une alimentation. En tant que membres des Nations Unies, notre portée est inégalée : nous sommes actifs dans plus de 190 pays et territoires afin d'apporter une aide aux enfants les plus vulnérables. Même si nous faisons partie de la grande famille des Nations Unies, l'UNICEF dépend entièrement de contributions volontaires pour accomplir son travail et sauver des vies. Visitez le unicef.ca ou suivez-nous sur Twitter et Facebook.

