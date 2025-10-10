OTTAWA, ON, le 10 oct. 2025 /CNW/ - L'Association canadienne des déclarants de revenus (ACDR) appuie pleinement le gouvernement du Canada dans ses efforts pour s'assurer que les Canadiens vulnérables reçoivent les prestations dont ils ont besoin. Malheureusement, l'annonce d'aujourd'hui sur la déclaration automatique de revenus par le gouvernement rate la cible pour ceux qui en ont vraiment besoin.

La réalité, c'est que la plupart des 5,5 millions de personnes visées par cette annonce reçoivent déjà leurs prestations, souvent grâce à des logiciels de préparation d'impôts offerts gratuitement par l'industrie. Autrement dit, les contribuables vont maintenant subventionner la production de déclarations fiscales pour des personnes qui peuvent déjà le faire gratuitement.

Le grand défi consiste à rejoindre les Canadiens qui ne produisent pas leur déclaration de revenus. L'Agence du revenu du Canada (ARC) ne peut pas préparer à l'avance les déclarations des non-déclarants, puisqu'elle ne sait tout simplement pas qui ils sont ni comment les rejoindre.

Un récent sondage montre que les Canadiens s'attendent à ce que l'ARC se concentre sur ses responsabilités de base. Les données indiquent que 71 % pensent que la priorité de l'ARC devrait être de répondre au téléphone quand les gens appellent, et que 77 % ne considèrent pas la déclaration automatique comme une priorité. L'ARC en a déjà plein les bras ; lui demander de produire les déclarations de millions de Canadiens ne ferait que créer de nouveaux problèmes.

L'industrie a proposé plusieurs solutions sans frais pour aider l'ARC à offrir des services de base, notamment :

Simplifier le processus d'inscription à Mon dossier pour éviter que des millions de Canadiens n'aient pas à appeler l'ARC pour débloquer leur compte ;

Informer l'industrie à l'avance des changements pour qu'elle puisse informer ses clients et éviter les habituels pics d'appels ;

Partager les données permettant de comprendre et de corriger les principales causes d'appels.

À propos de l'ACDR

L'ACDR est une association nationale qui regroupe une douzaine des principales entreprises de préparation d'impôts et de logiciels au pays. Ses membres sont un élément central du système qui permet à 94 % des déclarations de revenus d'être transmises électroniquement chaque année. L'ACDR collabore avec les gouvernements tout en maintenant l'indépendance entre la préparation et la perception des impôts, et met de l'avant des options précises, abordables et accessibles.

SOURCE L'Association canadienne des déclarants de revenus (ACDR)

Pour plus d'informations: Dan Pfeffer, [email protected]