« L'Agence du revenu du Canada (ARC) peine depuis des années à répondre au téléphone et la situation ne s'améliore pas. Aujourd'hui, la vérificatrice générale confirme que le statu quo ne suffit plus à répondre aux attentes de base des contribuables canadiens.

Un récent sondage montre que 71 % des Canadiens jugent urgent que l'ARC s'améliore pour répondre à leurs appels1. Pourtant, le gouvernement prévoit aller de l'avant avec une forme de déclaration automatique des revenus, alors que 77 % des Canadiens ne considèrent pas cela comme une priorité. Résultat : le volume d'appels à l'ARC va augmenter alors qu'elle peine déjà à répondre au téléphone et à donner des réponses exactes à des questions simples.

L'ARC fait des efforts pour réduire les principales causes d'appels, mais elle demeure en mode rattrapage critique et est incapable de suivre le rythme des innovations technologiques du secteur privé. Encore aujourd'hui, l'Agence s'appuie sur des processus manuels et sur toujours plus d'employés pour répondre à toujours plus d'appels. Le BVG est clair : cette approche a échoué. Il est temps d'essayer autre chose, surtout que le gouvernement cherche à réduire ses dépenses de plusieurs milliards de dollars.

Depuis plus de vingt ans, l'ARC et l'industrie de la préparation d'impôts et de logiciels ont bâti ensemble l'un des partenariats public-privé les plus solides et ce, sans rien coûter aux contribuables. Un gouvernement souhaitant réellement réduire la taille de la fonction publique tout en améliorant les services aux citoyens devrait miser sur ce partenariat plutôt que de tout confier à une Agence qui a déjà du mal à accomplir son mandat.

Le rapport du BVG représente une autre occasion pour le gouvernement de réunir rapidement les gens de l'industrie et les experts pour améliorer les services plutôt que de demander à l'ARC d'y arriver seule en 100 jours, ce qu'elle est incapable de faire. Nos membres investissent des millions en cybersécurité, en intelligence artificielle et en amélioration de leurs produits. Nous sommes prêts à bâtir des solutions pour aider le gouvernement à offrir de meilleurs services aux Canadiens. »

