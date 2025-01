L'Institut d'action climatique RBC publie son rapport annuel

TORONTO, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Le Canada pourrait réduire ses émissions de carbone au cours de la prochaine décennie en faisant croître et en décarbonant ses réseaux électriques, selon de nouvelles recherches effectuées par l'Institut d'action climatique RBC. Cette décarbonation offrirait aussi des avantages économiques et contribuerait à la sécurité énergétique du pays. Or, le rythme de réduction des émissions ralentit en dépit des politiques adoptées, des investissements effectués et de l'action des consommateurs au cours des cinq dernières années pour stimuler les progrès climatiques. À l'approche du 10e anniversaire de l'Accord de Paris 2015, il faudra concevoir des modèles différents et adopter de nouveaux paradigmes de réflexion sur le climat pour relancer ces progrès.

Ces résultats et d'autres sont présentés dans le rapport Action climatique 2025 : Une année de réorientation de l'Institut d'action climatique RBC, qui offre un bilan unique des progrès du Canada en matière de climat de même que des perspectives des entreprises et des consommateurs à cet égard. Établi par l'équipe de chercheurs de l'Institut, Action climatique 2025 : Une année de réorientation analyse dans quelle mesure le Canada est en voie de respecter ses engagements en matière de climat et met en lumière ses réalisations dans plusieurs secteurs.

« L'année 2025 s'annonce incertaine au chapitre du climat. L'évolution du paysage politique et les frustrations en matière d'économie incitent les entreprises et les gouvernements à revoir leur approche, mais ces mêmes forces offrent aussi des occasions de faire progresser l'action climatique. »

- John Stackhouse, premier vice-président, Bureau du chef de la direction, RBC.

Voici quelques-unes des conclusions de cette deuxième évaluation annuelle de l'action climatique au Canada :

L'action climatique a presque doublé au cours des cinq dernières années. Le Baromètre de l'action climatique de l'Institut d'action climatique RBC indique un quasi-redoublement des politiques adoptées, des investissements effectués et des mesures prises par les consommateurs du Canada pour faire progresser l'action climatique.



Le Canada n'est pas en voie d'atteindre ses objectifs climatiques. Les émissions ont diminué de 0,8 % en 2023 surtout grâce aux progrès réalisés dans le secteur de l'électricité. À ce rythme, le Canada n'atteindra les objectifs de 2030 de son Plan de réduction des émissions qu'en 2035.



L'investissement climatique ralentit. Les investissements dans les technologies propres au sein de l'industrie lourde ont considérablement diminué en 2024. Le financement par capital-risque s'est établi à seulement 158 millions de dollars pour l'année, comparativement à une moyenne annuelle de 650 millions de dollars pour les 24 mois précédents. Ce recul s'explique en partie par le ralentissement général des flux d'investissement à l'échelle mondiale, mais aussi par la baisse de la confiance des investisseurs à l'égard des technologies vertes.



L' Alberta est à l'avant-garde de l'action climatique au Canada. L'élimination de plus de 6 millions de tonnes d'émissions découlant de la combustion de charbon en Alberta a permis d'obtenir une baisse d'environ 12 % des émissions nationales liées à l'électricité. L' Alberta n'a maintenant plus du tout recours au charbon six ans plus tôt que prévu.



Les changements climatiques préoccupent de moins en moins les Canadiens. Seulement 14 % d'entre eux ont indiqué que les changements climatiques comptaient parmi les trois enjeux les plus importants à leurs yeux, comparativement à 26 % en 2019. Qu'en résultera-t-il pour l'importance politique de l'action climatique du pays ?



Les chefs d'entreprise canadiens se considèrent aux premières lignes de l'action climatique. Plus de la moitié des cadres supérieurs estiment que les subventions gouvernementales (55 %), le financement interne (53 %) et l'adhésion de la haute direction (50 %) sont les principaux facteurs qui favoriseront la réduction des émissions au sein de leur organisation.

Cette recherche menée par l'Institut d'action climatique RBC offre des perspectives exhaustives des progrès du Canada au chapitre du climat à ce jour grâce à des sondages auprès de 2 000 Canadiens et de 100 chefs d'entreprise afin de connaître leurs points de vue sur l'action climatique et sur son évolution. L'Institut a également mis au point le Baromètre de l'action climatique, un outil exclusif qui se fonde sur les évaluations que font les entreprises des politiques adoptées, des investissements effectués, des mesures prises, de l'opinion publique, des émissions et des technologies pour suivre les progrès en matière de climat dans l'ensemble de l'économie. Le rapport est complété par des images résultant d'un programme de photographie qui documente l'action climatique partout au pays.

Action climatique 2025 : Une année de réorientation présente également le parcours de plusieurs entreprises qui innovent pour réduire leurs émissions. De Canada Nickel, une société minière qui trouve de nouvelles façons de séquestrer le carbone résultant de ses activités d'extraction de minerai, à Semex, une société agricole qui réduit les émissions de méthane de ses opérations laitières, le rapport souligne la contribution importante, souvent méconnue, des entreprises à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada.

Lisez le rapport complet

À propos de l'Institut d'action climatique RBC (l'Institut)

L'Institut s'appuie sur des recherches et des experts sectoriels pour aider les clients et les collectivités à mettre en application des solutions climatiques Le mandat de l'Institut est triple :

Informer et inspirer : Tirer parti des capacités de leadership avisé de RBC pour contribuer à l'orientation des politiques et inspirer l'action dans la transition vers un avenir carboneutre au Canada.

Tirer parti des capacités de leadership avisé de RBC pour contribuer à l'orientation des politiques et inspirer l'action dans la transition vers un avenir carboneutre au Canada. Mobiliser les décideurs : Réunir des parties prenantes clés dans le but qu'elles échangent des idées et développent des solutions climatiques concrètes.

Réunir des parties prenantes clés dans le but qu'elles échangent des idées et développent des solutions climatiques concrètes. Favoriser les interventions audacieuses : Travailler avec des partenaires sectoriels pour aider les clients et les collectivités à mettre en application des solutions climatiques.

Depuis son lancement en avril 2023, l'Institut a publié plus de 20 documents de recherche sur des sujets allant de la réglementation de l'électricité au bois massif. L'Institut a interagi avec des gouvernements, des secteurs économiques et des groupes communautaires afin de discuter de perspectives et d'idées et d'apprendre de Canadiens et de Canadiennes à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques. Il a également contribué au lancement de deux groupes,

l'Alliance agroalimentaire canadienne carboneutre et l'Alliance climatique pour des bâtiments intelligents, afin de contribuer à l'élaboration de stratégies climatiques dans le secteur privé. Pour plus d'information sur l'Institut d'action climatique RBC sur le site de l'institut

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 98 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir‑faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à notre clientèle de plus de 18 millions de clients au Canada, aux États‑Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/gensetplanete .

