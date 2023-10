La cybersécurité : plus une option, mais une obligation!

MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Dans le cadre du Mois de la sensibilisation à la cybersécurité, VARS, division en cybersécurité de Raymond Chabot Grant Thornton, tient à rappeler que le renforcement de la posture de sécurité n'est plus un choix, mais bien une obligation pour toutes les organisations afin d'assurer leur croissance et leur pérennité.

« Force est de reconnaître que la sécurité est aujourd'hui un gage de réussite pour les entreprises. Elle est indispensable pour conclure une relation d'affaires. À solution égale, l'entreprise qui démontre qu'elle a une posture de sécurité robuste et une saine gouvernance des données devrait être celle dont l'offre est à prioriser », a insisté Guillaume Caron, président de VARS.

À l'indispensable sécurité s'ajoute la conformité, particulièrement avec la mise en place d'un programme de gouvernance des données personnelles, comme prescrit par la Loi 25. Ensemble, ces deux composantes sont essentielles, interreliées et inhérentes au succès des organisations.

Comment sécuriser vos actifs informationnels les plus précieux?

Même si une organisation réussit à embaucher un chef de la sécurité de l'information, malgré le fait qu'ils se font rares et qu'ils exigent un salaire très élevé - inaccessible pour la très grande majorité des PME -, ce professionnel ne peut remplacer les contrôles technologiques sophistiqués de cybersécurité, notamment de surveillance et de détection des menaces, nécessaires aux entreprises. C'est pourquoi l'accompagnement par un fournisseur en cybersécurité de services gérés (Managed Security Service Provider ou MSSP) a l'avantage de pouvoir déployer des solutions innovantes, personnalisées et beaucoup plus accessibles pour les PME, et qui répondent aux standards et aux bonnes pratiques internationales en sécurité de l'information. « Les menaces étant en constante évolution, une visibilité en temps réel sur celles-ci et la capacité d'y remédier sont prioritaires pour minimiser l'impact des risques légaux, financiers et réputationnels », a ajouté M. Caron.

VARS sélectionne et offre des solutions novatrices et des services de conseil primés aux entreprises de toutes tailles, aux quatre coins de l'Amérique du Nord : la surveillance des réseaux, des postes de travail et des serveurs; l'analyse de la surface d'attaque de l'entreprise dans le Web caché (dark web); l'échange sécuritaire de données sensibles; la sécurité des boîtes de courriels et des outils collaboratifs; la sécurité des appareils intelligents, l'accès à une équipe de chefs de sécurité de l'information (CISO); et un programme de sensibilisation, incluant des simulations d'hameçonnage. Toutes ces solutions sont également gérées par VARS, ce qui représente des économies substantielles pour les organisations et permet d'accélérer leur processus de transformation en cybersécurité.

« Avec quelque 1,4 million d'attaques de rançons par jour à travers le monde et un coût moyen de 800 000 $ par PME pour se remettre d'un incident de cybersécurité, jumelés à la malheureuse réalité que plus de 70 % des PME n'ont qu'une simple protection de base en cybersécurité (pare-feu et antivirus), il y a urgence d'agir pour plusieurs entreprises d'ici », a conclu le président de VARS.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton et de VARS

VARS, division de Raymond Chabot Grant Thornton, sélectionne et gère des solutions de cybersécurité novatrices pour les entreprises de toutes tailles, aux quatre coins de l'Amérique du Nord. À l'avant-garde de l'industrie de la sécurité de l'information, elle propose une approche intégrée et personnalisée pour protéger l'organisation contre le vol de données et les cyberattaques toujours plus sophistiquées. Depuis 2022, VARS agit comme fournisseur exclusif de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour l'appuyer dans son offre de service en matière de sécurisation des réseaux connectés à Internet et contre les cybermenaces.

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 800 professionnels, dont environ 200 associés, répartis dans quelque 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton llp, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans plus de 145 marchés et comptons plus de 68 000 employés, qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

SOURCE Raymond Chabot Grant Thornton

Renseignements: Gaëlle Fontaine, Conseillère, Communications et Affaires publiques, Raymond Chabot Grant Thornton, Téléphone : 438 349-0842, Courriel : [email protected]