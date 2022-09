QUÉBEC, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Lors de sa 28e Assemblée générale annuelle en juin dernier, les membres du Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec se sont exprimés, entre autres, sur le déclin de la démocratie. À la suite de ces échanges forts intéressants, les membres ont adopté la résolution suivante :

« Que le Cercle des ex-parlementaires prépare une lettre ouverte invitant la population à exercer son droit de vote, et laquelle lettre puisse être transmise aux médias pour diffusion. »

Cette initiative a permis à plus de 150 ex-parlementaires ayant représenté différents partis politiques d'y apposer leur signature. Par ce geste non partisan, ces derniers souhaitent mobiliser les citoyennes et les citoyens et les encourager à aller voter.

« Je me réjouis de la réponse de mes ex-collègues parlementaires à notre invitation à cosigner la lettre. Les enjeux sont extrêmement importants. Je suis fière d'être la nouvelle présidente d'un réseau qui défend activement la démocratie. »

France Dionne, présidente du conseil d'administration du Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec et députée de Kamouraska-Témiscouata (1985-1997)

Le Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec

Créé en 1993 par une loi du Parlement du Québec, le Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec a comme mission de rassembler les ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec afin de maintenir des liens entre eux et aussi avec les députés en exercice, de défendre leurs intérêts, de promouvoir la démocratie et de mettre leur expérience au service de celle-ci tout en favorisant le rayonnement des institutions parlementaires.

LETTRE OUVERTE

La culture de la démocratie : un patrimoine à préserver

Le Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec (Cercle) est un organisme transpartisan créé en 1993. Il entend participer à la délibération citoyenne et contribuer à la promotion de la démocratie parlementaire, favorisant ainsi le rayonnement de nos institutions démocratiques.

Nos membres, lors de l'Assemblée générale annuelle du 2 juin 2022, ont demandé à ce que le Cercle intervienne lors de la campagne électorale pour rappeler l'importance de protéger la démocratie.

Le contexte nord-américain et la situation internationale nous envoient des messages révélateurs concernant les dangers qui menacent la démocratie. La démocratie est FRAGILE. Pensons notamment à :

La montée fulgurante du populisme propulsé par les réseaux sociaux;

L'assaut du Capitole de Washington le 6 janvier 2021;

le 6 janvier 2021; Les rues de la Ville d' Ottawa paralysées pendant plus de trois semaines;

paralysées pendant plus de trois semaines; La guerre en Ukraine , dont les atrocités se déroulent au quotidien sous nos yeux;

, dont les atrocités se déroulent au quotidien sous nos yeux; Le faible taux de participation aux élections en Ontario (43 %) en 2022;

(43 %) en 2022; La diminution de la représentation de gouvernements élus démocratiquement partout dans le monde.

Au Québec, on se plait à vanter la stabilité et la vigueur de notre démocratie plus que bicentenaire. Pourtant, elle n'est pas à l'abri de dérives sournoises. Nous savons d'expérience, comme anciens membres de l'Assemblée nationale du Québec, que les parlementaires québécois peuvent prendre de la hauteur et transcender les clivages partisans. C'est ce que nous vous proposons, au nom de la démocratie.

Aussi imparfait que puisse être notre système démocratique, il assure à chacune et à chacun d'entre nous la possibilité de s'exprimer et de choisir librement les personnes qui nous représentent et nous gouvernent. Les parlements ont le devoir de préserver les valeurs démocratiques. La démocratie suppose la participation. Plus elle s'exerce, plus notre système démocratique s'en porte mieux et est renforci. C'est un très grand privilège que nous avons de vivre dans un pays démocratique, il nous faut le soutenir et le défendre avec conviction. Le citoyen-électeur est le maître du jeu électoral en cours et sa responsabilité est considérable quant à l'issue de la prochaine élection.

Nous vous invitons donc à accueillir avec bienveillance les candidats, valeureux porte-étendards des différents partis politiques, qui frapperont à votre porte. Ces candidates et candidats ont le goût du service public et à cœur le bien commun : écoutez-les, questionnez-les et n'hésitez pas à leur partager vos inquiétudes, vos passions et vos attentes. Nous vous invitons également à tendre l'oreille au discours de la cheffe et des chefs de partis et à leur engagement quant aux grands enjeux de société, notamment lors des débats télévisés.

Nous, les ex-parlementaires, au-delà de la partisanerie, en appelons aux citoyennes et aux citoyens qui sont les garants de la démocratie. Voter, c'est exercer le pouvoir et le sanctionner constamment. C'est un geste beaucoup plus puissant qu'on ne le croit.

Prenons le temps de nous impliquer, de participer aux débats et surtout de VOTER, car les enjeux sont extrêmement importants.

France Dionne, présidente du Cercle et députée de Kamouraska-Témiscouata (1985-1997)

Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré (2014-2018)

Linda Goupil, députée de Lévis (1998-2003)

Matthias Rioux, député de Matane (1994-2003)

Ex-parlementaires signataires :

Lucien Bouchard, premier ministre (1996-2001) et député de Jonquière (1996-2001)

Jean Charest, premier ministre (2003-2012) et député de Sherbrooke (1998-2012)

Pauline Marois, première ministre (2012-2014) et députée de La Peltrie (1981-1985), de Taillon (1989-2006) et de Charlevoix (2007-2014)

Philippe Couillard, premier ministre (2014-2018) et député de Mont-Royal (2003-2007), de Jean-Talon (2007-2008) et d'Outremont (2013-2018)

Claude Vaillancourt, président de l'Assemblée nationale (1980-1983) et député de Jonquière (1976-1983)

Jean-Pierre Saintonge, président de l'Assemblée nationale (1989-1994) et député de Laprairie (1981-1994)

Roger Bertrand, président de l'Assemblée nationale (1994-1996) et député de Portneuf (1993-2003)

Jean-Pierre Charbonneau, président de l'Assemblée nationale (1996-2002) et député de Verchères (1976-1989) et de Borduas (1994-2006)

Louise Harel, présidente de l'Assemblée nationale (2002-2003) et députée de Maisonneuve (1981-1989) et d'Hochelaga-Maisonneuve (1989-2008)

Michel Bissonnet, président de l'Assemblée nationale (2003-2008) et député de Jeanne-Mance-Viger (1981-2008)

François Gendron, président de l'Assemblée nationale (2008-2009) et député d'Abitibi-Ouest (1976-2018)

Yvon Vallières, président de l'Assemblée nationale (2009-2011) et député de Richmond (1981-2012)

Jacques Chagnon, président de l'Assemblée nationale (2011-2018) et député de Saint-Louis (1985-1994) et de Westmount-Saint-Louis (1994-2018)

Agnès Maltais, députée de Taschereau (1998-2018)

Alain Marcoux, député de Rimouski (1976-1985)

Alain Paquet, député de Laval-des-Rapides (2003-2012)

Alexandre Iracà, député de Papineau (2012-2018)

André Boulerice, député de Saint-Jacques (1984-1989) et de Sainte-Marie-Saint-Jacques (1989-2005)

André Drolet, député de Jean Lesage (2008-2018)

André Gabias, député de Trois-Rivières (2003-2007)

André Gaulin, député de Taschereau (1994-1998)

André J. Hamel, député de Sherbrooke (1985-1994)

André Pelletier, député d'Abitibi-Est (1994-2003)

André Simard, député de Kamouraska-Témiscouata (2010-2012)

Benoit Laprise, député de Roberval (1994-2003)

Carole Poirier, députée de Hochelaga-Maisonneuve (2008-2018)

Carole Théberge, députée de Lévis (2003-2007)

Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin (2016-2021)

Catherine Morissette, députée de Charlesbourg (2007-2008)

Cécile Vermette, députée de Marie-Victorin (1985-2007)

Charles Messier, député de Saint-Hyacinthe (1985-1994)

Christian Lévesque, député de Lévis (2007-2008)

Claire-Hélène Hovington, députée de Matane (1985-1994)

Claude Dauphin, député de Marquette (1981-1994)

Claude Lachance, député de Bellechasse (1994-2003)

Claude L'Écuyer, député de Saint-Hyacinthe (2007-2008)

Claude Morin, député de Beauce-Sud (2007-2008)

Claude Surprenant, député de Groulx (2014-2018)

Claude Trudel, député de Bourget (1985-1989)

Daniel Paillé, député de Prévost (1994-1996)

Daniel Ratthé, député de Blainville (2008-2014)

Danielle Doyer, députée de Matapédia (1994-2012)

Danielle St-Amand, députée de Trois-Rivières (2008-2014)

Dave Turcotte, député de Saint-Jean (2008-2018)

David Payne, député de Vachon (1981-1985)

Denis Trottier, député de Roberval (2007-2014)

Denis Vaugeois, député de Trois-Rivières (1976-1985)

Denise Carrier-Perreault, députée de Lévis (1986-1988) et de Chutes-de-la-Chaudière (1988-2003)

Diane Leblanc, députée de Beauce-Sud (1997-2007)

Dominique Vien, députée de Bellechasse (2008-2018)

Etienne-Alexis Boucher, député de Johnson (2008-2012)

Fatima Houda-Pepin, députée de La Pinière (1994-2014)

France Hamel, députée de La Peltrie (2003-2007)

François Desrochers, député de Mirabel (2007-2008)

Geoffrey Kelley, député de Jacques-Cartier (1994-2018)

Gérald Tremblay, député d'Outremont (1989-1996)

Gérard Gosselin, député de Sherbrooke (1976-1981)

Gérard Latulippe, député de Chambly (1985-1989)

Ghislain Harvey, député de Dubuc (1973-1976)

Ghislain Maltais, député de Saguenay (1983-1994)

Gilbert Paquette, député de Rosemont (1976-1985)

Gilles Chapadeau, député de Rouyn-Noranda−Témiscamingue (2012-2014)

Gilles Labbé, député de Masson (1998-2003)

Gilles Ouimet, député de Fabre (2012-2015)

Gilles Robert, député de Prévost (2008-2012)

Guy Hardy, député de Saint-François (2014-2018)

Henri-François Gautrin, député de Verdun (1989-2014)

Jacques Côté, député de Dubuc (1998-2008)

Jacques Tremblay, député d'Iberville (1985-1989)

Jacques Veilleux, député de Saint-Jean (1970-1976)

Jacques-Yvan Morin, député de Bourassa (1970-1984)

Janvier Grondin, député de Beauce-Nord (2003-2012)

Jean Boucher, député d'Ungava (2014-2018)

Jean Damphousse, député de Maskinongé (2007-2008)

Jean Leclerc, député de Taschereau (1985-1994)

Jean-François Lisée, député de Rosemont (2012-2018)

Jean-Marc Lacoste, député de Sainte-Anne (1976-1981)

Jean-Paul Champagne, député de Mille-Îles (1981-1985)

Jean-Pierre Jolivet, député de Laviolette (1976-2001)

Jean-Pierre Soucy, député de Portneuf (2003-2007)

Jocelyne Caron, députée de Terrebonne (1989-2007)

Julie Boulet, députée de Laviolette (2001-2018)

Karine Vallières, députée de Richmond (2012-2018)

Léopold Marquis, député de Matapédia (1976-1985)

Lévis Brien, député de Rousseau (1994-1998)

Linda Lapointe, députée de Groulx (2007-2008)

Line Beauchamp, députée de Sauvé (1998-2012)

Liza Frulla, députée de Marguerite-Bourgeoys (1989-1998)

Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue (2014-2018)

Luc Ferland, député d'Ungava (2007-2014)

Lucie Charlebois, députée de Soulanges (2003-2018)

Lucie Leblanc, députée de Deux-Montagnes (2007-2008)

Lucien Lessard, député de Saguenay (1970-1982)

Lucienne Robillard, députée de Chambly (1989-1994)

Lyse Leduc, députée de Mille-Îles (1994-2003)

Manon Blanchet, députée de Crémazie (1998-2003)

Marcel Landry, député de Bonaventure (1994-1998)

Margaret Delisle, députée de Jean-Talon (1994-2007)

Marie Bouillé, députée d'Iberville (2008-2014)

Marie Malavoy, députée de Sherbrooke (1994-1998) et de Taillon (2006-2014)

Maurice Richard, député de Nicolet et de Nicolet-Yamaska (1985-1994)

Maxime Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine (1998-2008)

Michel Audet, député de Laporte (2003-2007)

Michel Leduc, député de Fabre (1981-1985)

Michel Matte, député de Portneuf (2008-2012 et 2014-2018)

Michel Pigeon, député de Charlesbourg (2008-2012)

Michelyne C. St-Laurent, députée de Montmorency (2012-2014)

Mireille Jean, députée de Chicoutimi (2016-2018)

Monique Gagnon-Tremblay, députée de Saint-François (1985-2012)

Monique Richard, députée de Marguerite-D'Youville (2008-2012)

Nicole Léger, députée de Pointe-aux-Trembles (1996-2006)

Noëlla Champagne, députée de Champlain (2003-2007 et 2008-2014)

Norbert Morin, député de Montmagny-L'Islet (2003-2007 et 2008-2018)

Norman Macmillan, député de Papineau (1982-2012)

Normand Jutras, vice-président du CEPANQ et député de Drummond (1994-2007)

Patrick Huot, député de Vanier-Les Rivières (2008-2012 et 2014-2018)

Pierre Corbeil, député d'Abitibi-Est (2003-2007 et 2008-2012)

Pierre Marois, député de Laporte (1976-1981) et de Marie-Victorin (1981-1983)

Raymond Bernier, député de Montmorency (2003-2007 et 2008-2018)

Raymond Brouillet, député de Chauveau (1981-1989)

Raymond Francoeur, député de Portneuf (2007-2008)

Réjean Hébert, député de Saint-François (2012-2014)

Rémy Trudel, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue (1989-2003)

René Blouin, député de Rousseau (1981-1985)

René Gauvreau, député de Groulx (2008-2012)

Richard Merlini, député de Chambly (2007-2008) et de La Prairie (2014-2018)

Rita Dionne-Marsolais, députée de Rosemont (1994-2008)

Rita L.C. de Santis, députée de Bourassa-Sauvé (2012-2018)

Robert Benoit, député d'Orford (1989-2003)

Robert Libman, député de D'Arcy McGee (1989-1994)

Robert Poëti, député de Marguerite-Bourgeoys (2012-2018)

Roch Gardner, député d'Arthabaska (1966-1970)

Rodrigue Biron, député de Lotbinière (1981-1985)

Roger Paquin, député de Saint-Jean (1994-2003)

Russell Copeman, député de Notre-Dame-de-Grâce (1994-2008)

Russell Williams, député de Nelligan (1989-2004)

Sam Elkas, député de Robert Baldwin (1989-1994)

Sam Hamad, député de Louis-Hébert (2007-2017)

Scott McKay, député de l'Assomption (2008-2012) et de Repentigny (2012-2014)

Sébastien Proulx, député de Jean-Talon (2015-2019)

Serge Ménard, député de Laval-des-Rapides (1993-2003)

Stéphane Billette, député de Huntingdon (2008-2018)

Stéphanie Vallée, députée de Gatineau (2007-2018)

Suzanne Proulx, députée de Sainte-Rose (2012-2014)

Sylvain Pagé, député de Labelle (2001-2018)

Véronyque Tremblay, députée de Chauveau (2015-2018)

Vincent Auclair, député de Vimont (2003-2012)

Yvan Bordeleau, député de l'Acadie (1989-2007)

Yves Bolduc, député de Jean-Talon (2008-2015)

Yvon Marcoux, député de Vaudreuil (1998-2014)

Yvon Picotte, député de Maskinongé (1973-1994)

