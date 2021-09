La culture au cœur des milieux de vie de Rosemont-La Petite-Patrie

MONTRÉAL, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le 7 septembre dernier, lors de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement, Rosemont-La Petite-Patrie a adopté une nouvelle version de son Plan directeur en culture . Pour la période 2021-2025, ce Plan servira d'outil de référence pour structurer les actions de l'Arrondissement dans le but de continuer d'offrir à la population une offre d'activités culturelles de grande proximité, diversifiée et inclusive, dans le respect des principes du Plan de transition écologique adopté en novembre dernier.

« Au cours des dernières années, la vie culturelle a pris un nouvel élan dans Rosemont-La Petite-Patrie. Grâce à l'exploitation de nouveaux lieux d'expression et de rencontres artistiques, hors les murs, dans les parcs et ruelles de l'arrondissement, nous avons réussi à mettre en place une véritable culture de proximité. Assurément, le Plan directeur culturel 2021-2025 donnera des nouvelles assises à l'Arrondissement afin de poursuivre sur cet élan et d'encourager la participation culturelle des citoyens. Rosemont-La Petite-Patrie a tout ce qu'il faut pour que la culture continue de se tailler une place de choix dans le développement de son terroir et de ses milieux de vie », affirme François William Croteau, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Le Plan directeur en culture prend racine dans quatre orientations stratégiques réfléchies en fonction des citoyennes et des citoyens dans l'optique de maintenir une offre culturelle de grande proximité : renforcer l'identité culturelle inclusive de l'arrondissement, promouvoir un accès local à la culture, développer les actions artistiques et culturelles hors les murs et travailler ensemble en respect des objectifs de la transition écologique. À ces ambitions s'ajoutent celles, bien affirmées, de favoriser l'inclusion, l'équité et la diversité des expressions culturelles.

« En 2016, l'Arrondissement s'était lancé le défi de multiplier par 10 le nombre de citoyennes et citoyens entrant en contact avec les arts et la culture. Cet objectif est bien atteint et, pour les prochaines années, Rosemont-La Petite-Patrie a des visées encore plus ambitieuses! La feuille de route directrice que nous vous présentons fièrement reflète le dynamisme et les spécificités de l'Arrondissement afin de multiplier encore davantage le contact entre les citoyens et l'activité artistique sous toutes ses formes et expressions. Je vous invite à parcourir ce Plan et à découvrir ou redécouvrir les multiples ressources et possibilités culturelles qui s'offrent à vous et qui contribuent à la qualité de vie qui fait la renommée de cet arrondissement », renchérit Christine Gosselin, conseillère de ville du district du Vieux-Rosemont et responsable de la culture dans l'arrondissement.

Le Plan directeur en culture a été conçu à partir des profils de la clientèle qui vit sur le territoire. Illustrant la diversité et la vitalité culturelles, ils démontrent que, quels que soient les intérêts des Rosepatriennes et Rosepatriens, leur âge ou leurs origines, la culture leur ouvre ses portes partout sur le territoire de l'arrondissement.

