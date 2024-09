La CSSSPNQL salue le geste posé par l'Association médicale canadienne

WENDAKE, QC, le 18 sept. 2024 /CNW/ - La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) salue l'importante prise de position de l'Association médicale canadienne (AMC) qui reconnaît son rôle et celui de la profession médicale dans les préjudices passés et présents causés aux Premières Nations, aux Inuit et aux Métis au sein du système de santé. Ce geste symbolique revêt une grande importance dans la lutte contre les inégalités et les discriminations subies par les Premiers Peuples.

Un appel à l'action pour le gouvernement du Québec

La CSSSPNQL invite les ordres et les associations professionnels à emboîter le pas, à s'inspirer de cette initiative et à mettre en œuvre des actions concrètes pour éliminer toute forme de discrimination dans le futur.

Au moment où le gouvernement du Québec s'apprête à adopter le projet de loi no 32, Loi instaurant l'approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux, cet exemple devrait servir à porter plus loin les actions qu'il entend poser pour améliorer la prestation de ses services publics et ses relations avec les Premières Nations et leurs établissements.

Rappelons que des gouvernements provinciaux d'autres provinces ont déjà adopté ou sont sur la voie d'adopter des lois visant à éliminer toute forme de discrimination à l'aide de pratiques culturellement sécurisantes en étroite collaboration avec les Premières Nations et les Inuit. Au Québec, le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ont déjà reconnu l'existence du racisme systémique et du principe de Joyce.

« Nous nous attendons à ce que le geste de l'AMC serve de levier pour provoquer des changements concrets et positifs au sein du gouvernement du Québec et de ses établissements. La reconnaissance de la discrimination systémique est une étape cruciale vers la réconciliation et la mise en place d'actions tangibles pour assurer l'équité et la justice de nos populations », affirme Derek Montour, président du conseil d'administration de la CSSSPNQL.

« Il est essentiel de travailler étroitement avec les ordres et les associations professionnels afin que soient pris en compte les réalités et les défis vécus par nos professionnels de la santé et des services sociaux. Ce n'est que par de réels processus de co-construction et de relations respectueuses que nous parviendrons à améliorer les systèmes actuels », ajoute Dr Stanley Vollant, médecin-conseil à la CSSSPNQL.

La CSSSPNQL réitère son engagement à poursuivre ses actions pour promouvoir la reconnaissance des droits des Premières Nations en matière de santé et de services sociaux et à encourager toutes les institutions à suivre cette voie pour un avenir plus inclusif et respectueux.

À propos de la CSSSPNQL

La CSSSPNQL est un organisme à but non lucratif qui accompagne les Premières Nations au Québec dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de culture et d'autodétermination.

SOURCE Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador

Maude Sigouin, CSSSPNQL, Conseillère en communications et médias sociaux, [email protected], 418-842-1540, poste 2307 - www.cssspnql.com