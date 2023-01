La CSQ salue le départ à la retraite du président de la FTQ, Daniel Boyer, et l'arrivée d'une nouvelle présidente, Magali Picard

MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) tient à saluer Daniel Boyer alors qu'il prend sa retraite au terme d'un riche parcours syndical, dont trois mandats à la présidence de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et un comme secrétaire général. Le congrès de la FTQ se termine donc sur une note historique, puisque Magali Picard devient officiellement la toute première femme et première Autochtone à accéder à la présidence de la FTQ.

« Le parcours militant de Daniel est impressionnant et son expérience des négociations du secteur public est indéniable. Une carrière consacrée à la défense des droits des travailleuses et des travailleurs, empreinte de convictions et d'une vision du syndicalisme bien ancrée dans le dialogue social. Nous partageons une vision commune du dialogue social au Québec, du syndicalisme et de l'importance des centrales syndicales comme actrices sociales et politiques au Québec. Merci pour ces années de profond engagement à faire du Québec une société plus juste et plus égalitaire pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Ce fut un privilège d'entamer ma présidence à la CSQ en côtoyant Daniel dans de nombreux dossiers, notamment la mise sur pied du Front commun pour les présentes négociations du secteur public. Merci, Daniel, pour ces échanges francs et sincères qui te caractérisent. Les membres de la FTQ peuvent être fiers d'avoir été si fidèlement et authentiquement représentés », déclare le président de la CSQ, Éric Gingras.

La CSQ félicite par ailleurs chaleureusement la nouvelle et toute première femme présidente de la FTQ, Magali Picard. « L'enthousiasme, l'engagement et l'expérience de Magali seront des atouts indéniables dans les importants défis qui attendent les travailleuses et travailleurs de la centrale. La CSQ sera aux côtés de la nouvelle direction syndicale dans les nombreux dossiers conjoints que nous défendons. Nous avons par ailleurs très hâte de l'accueillir au sein du Front commun alors que les premières rencontres de négociations démarrent. Bienvenue, Magali, et félicitations! », conclut le président de la CSQ.

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 215 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Twitter : CSQ_Centrale

SOURCE CSQ

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]