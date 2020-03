La CSQ salue la décision du gouvernement de fermer les services éducatifs à la petite enfance, les écoles, les cégeps et les universités

COVID-19

MONTRÉAL, le 13 mars 2020 /CNW Telbec/ - La présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Ethier, tient à saluer la décision du gouvernement du Québec de fermer, pour une durée de deux semaines, les services éducatifs à la petite enfance, les écoles, les cégeps et les universités.

« Devant l'évolution extrêmement rapide de la pandémie reliée au COVID-19 (coronavirus), la décision gouvernementale de fermer les établissements vient enlever un poids considérable sur le personnel en éducation et en petite enfance, de même que sur les parents, en stoppant des risques directs et inutiles de propagation. Nous saluons particulièrement l'engagement du gouvernement d'offrir une rémunération aux milliers de travailleuses et de travailleurs pour compenser la fermeture des établissements pour une période de deux semaines.

Avec la crise qui sévit, j'assure au gouvernement toute notre solidarité pour maximiser nos efforts afin de lutter efficacement contre la transmission du virus et assurer le maintien des services essentiels », mentionne Sonia Ethier.

La CSQ en alerte

La CSQ suit l'évolution de la situation avec vigilance et invite ses membres, son personnel et la population à respecter les recommandations transmises par les autorités, en accordant une attention spéciale au lavage fréquent des mains.

Les appels étant extrêmement nombreux à l'endroit des syndicats locaux et les consignes officielles étant pour l'instant fragmentaires, la CSQ assure qu'elle traitera les questions avec le plus de diligence possible.

Pour le personnel du réseau scolaire : nous vous invitons également à suivre les pages Facebook de la Fédération des syndicats de l'enseignement, de la Fédération du personnel de soutien scolaire ainsi que de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec.

Pour les intervenantes et intervenants en petite enfance : https://fipeq.org/ressources/covid-19-coronavirus/

Pour le personnel de la santé : vous pouvez suivre la page Facebook de la Fédération de la Santé du Québec.

Pour le personnel de l'enseignement supérieur : nous vous invitons à suivre les pages Facebook de la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur, de la Fédération du personnel professionnel des collèges et de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep.

Les travailleuses et les travailleurs ayant des questions ou des inquiétudes quant aux réalités vécues sur les lieux de travail avec la pandémie sont priés de consulter le site Web www.quebec.ca/coronavirus ou de communiquer avec la ligne d'information générale COVID-19 (au 1 877 644-4545), qui est ouverte du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 heures.

Rappel de l'état de situation

Le gouvernement du Québec vient d'annoncer une série de mesures importantes pour lutter contre la pandémie mondiale du COVID-19 (coronavirus), dont la fermeture des écoles, des cégeps, des universités et des services éducatifs à la petite enfance pour les deux prochaines semaines. Cette mesure s'ajoute aux consignes précédemment établies par le gouvernement du Québec (lire le communiqué complet en cliquant ici) :

à compter d'aujourd'hui, toutes les personnes qui reviennent d'un pays étranger ou qui présentent des symptômes associés à la grippe ou au rhume doivent se placer en isolement volontaire pour 14 jours;

cet isolement est obligatoire pour tous les employés de la fonction publique et pour tout le personnel de la santé, de l'éducation et des services éducatifs à la petite enfance, privés et publics, qui reviennent de l'étranger;

les organisations doivent annuler tous les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes ou qui ne sont pas nécessaires, pour les 30 prochains jours.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

SOURCE CSQ

Renseignements: Sébastien Marcil, Attaché de presse de la CSQ, Cellulaire : 438 356-4545

Liens connexes

http://www.lacsq.org/