La CSN se réjouit de l'unanimité sur la consigne à la SAQ

MONTRÉAL, le 20 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Confédération des syndicats nationaux se réjouit des conclusions du rapport de la Commission des transports et de l'environnement, chargée d'évaluer les enjeux de recyclage et de valorisation locale du verre, au sujet de la consigne à la Société des alcools du Québec.

« À la veille d'une des plus grandes mobilisations environnementales à l'échelle de la planète, nous ne pouvons que nous réjouir de cette unanimité exprimée par tous les partis politiques, qui nous permettra enfin de remédier au gaspillage insensé du verre au Québec », de souligner Pierre Party, trésorier de la CSN et responsable du dossier de l'environnement et du développement durable. « Nous revendiquions depuis longtemps cette consigne et nous voyons d'un très bon œil qu'une société d'état comme la SAQ doive désormais assumer cette responsabilité fondamentale ».

« Nous sommes heureux de constater que les conclusions du rapport tiennent compte des préoccupations que nous avions formulées en commission parlementaire. Pour nous, il va de soi que la SAQ devra jouer un rôle central dans le processus de consignation et que les centres de tri continueront de faire partie intégrante de l'équation. Nous saluons également l'intention de moderniser ces centres de tri et nous revendiquons toujours l'amélioration des conditions de travail au sein de ces installations, afin de favoriser l'attraction de la main-d'œuvre et la rétention de leur expertise », de renchérir Nathalie Arguin, présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

« Il va de soi qu'il s'agit d'une excellente nouvelle. Nous sommes toutefois préoccupés par l'absence totale de la question de la bouteille brune classique utilisée par les brasseurs au Québec. En janvier dernier, l'abandon des quotas qui obligeaient les brasseurs à limiter à 37,5 % leur mise en marché de contenants à remplissage unique (CRU) a, en quelque sorte, signé l'arrêt de mort des contenants à remplissages multiples (CRM) dont la bouteille brune fait partie », de déplorer David Bergeron-Cyr, président de la Fédération du commerce-CSN (FC-CSN). « Or, de tous les contenants consignés, ceux qui sont réutilisés jusqu'à une dizaine de fois demeurent plus respectueux pour l'environnement, tout en créant plus d'emplois au total ».

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 60 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. La FC-CSN compte quelque 28 000 membres, regroupés dans plus de 350 syndicats présents dans les secteurs du commerce de détail, de gros et de services divers, de l'agroalimentaire, des finances et du tourisme.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

