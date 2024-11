La CSN salue le plan de Québec pour l'amélioration de l'accès à l'avortement

MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) accueille favorablement le plan d'action gouvernemental sur l'accès à l'avortement de la ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, qui vise à protéger le droit à l'avortement des Québécoises. Ce plan, qui comprend 28 mesures, a officiellement été lancé à 10 h ce matin.

Le Comité de la condition féminine de la CSN a toujours milité, entre autres, pour que les femmes aient le plein contrôle de leur corps. « À cet égard, les militantes de la condition féminine de la centrale syndicale manifestent depuis longtemps pour une plus grande accessibilité à l'avortement et à des méthodes abortives, partout en province. À cet égard, la CSN appuiera certainement les mesures du plan de la ministre Biron qui visent à améliorer et diversifier de tels soins en région », confirme Mme Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Les principaux objectifs du plan de Mme Biron, dont l'optimisation de l'accès à l'avortement à l'extérieur de Montréal, la lutte contre la désinformation entourant l'avortement, l'amélioration de l'information au sujet de la contraception et la bonification de la recherche dans le secteur, sont bien entendu encouragés par la CSN et toutes ses constituantes.

Dans le contexte politique actuel des États-Unis, la CSN est rassurée que des mesures concrètes soient mises en place pour éviter que l'accès à l'avortement soit ici menacé. « Le Québec, tout comme le reste du Canada, n'est pas à l'abri de dérapages politiques en matière d'avortement. Nous devons à tout prix protéger ce droit fondamental et inconditionnel des femmes de pouvoir disposer librement de leur corps », conclut Mme Senneville.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

