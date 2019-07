La CSN rend hommage à Laurent McCutcheon décédé cette semaine

MONTRÉAL, le 5 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La CSN est très peinée d'apprendre que l'infatigable Laurent McCutcheon nous a quittés ce jeudi 4 juillet. Militant de la première heure pour les droits des personnes LGBT+ au Québec, il a inspiré et épaulé le travail de nombreux membres de la CSN qui ont milité dans nos comités LGBT+ régionaux et confédéral.

Le responsable du comité confédéral LGBT+ du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Donald Picotte, a d'ailleurs déclaré : « On lui doit beaucoup dans la communauté. Pour moi, Laurent est une inspiration, car c'est lui qui m'a poussé à devenir le militant que je suis ». D'autres militantes du comité confédéral ont exprimé leur tristesse face au départ de ce « grand militant ».

Laurent a été l'instigateur d'un grand nombre d'organismes et d'événements importants. Il a notamment présidé le service d'aide téléphonique Gai Écoute (aujourd'hui Interligne) pendant 22 ans. Il a aussi amorcé la mise en place de la Coalition québécoise pour la reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe, à laquelle la CSN a participé activement. À cette époque, la CSN militait pour la reconnaissance des conjoints de même sexe dans les conventions collectives, particulièrement à des fins d'assurance collective. Ces efforts ont mené à l'adoption d'une loi innovatrice sur l'union civile, en juin 1999. La vice-présidente de la CSN, Véronique De Sève, a tenu à rendre hommage à ce militant exemplaire. « Laurent a été l'un des principaux artisans de la plateforme de revendications de cette époque. Sans lui et son action visionnaire, il aurait été plus difficile pour les syndicats de faire valoir leurs demandes auprès des employeurs. Dans les dernières années, il a aussi alerté tout le monde de la réalité des personnes âgées qui ne veulent pas retourner dans le placard quand elles doivent aller vivre en résidence ou en CHSLD. Le sort des aînés LGBT+ lui tenait à cœur. »

D'abord responsable de l'action sociopolitique à la Table de concertation des gais et lesbiennes du Québec, Laurent McCutcheon a mis sur pied en 2000 la Fondation Émergence à laquelle la CSN a toujours été étroitement associée. Il a consacré les dernières années de sa vie à l'élaboration de la Charte de la bientraitance envers les personnes aînées LGBT et du programme Vieillir dans la dignité. C'est aussi Laurent qui est à l'origine de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie du 17 mai, dans sa version nationale. Cette journée est maintenant soulignée chaque année partout dans le monde. La CSN la souligne également tous les ans par la levée d'un drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel devant son édifice de Montréal ainsi qu'en région.

