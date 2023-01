La CSN félicite Magali Picard pour son élection à la tête de la FTQ

MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - En ce dernier jour de congrès de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN) salue l'arrivée de Magali Picard à la présidence de la FTQ. Elle félicite également Denis Bolduc pour sa réélection en tant que secrétaire général.

Mme Picard est une militante et une leader syndicale de longue date, et l'ensemble des travailleuses et travailleurs de la FTQ bénéficieront de son expérience. « En tant que femme, je salue également le fait que Magali soit non seulement la première femme à la tête de la centrale, mais également la première autochtone », affirme la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

« J'ai déjà eu le plaisir d'échanger avec Magali il y a quelques jours, lors de ma participation au congrès de la centrale syndicale, et je peux dire d'ores et déjà que notre collaboration sera féconde. Nos organisations respectives connaissent des défis semblables, et nous aurons l'occasion de défendre nos convictions ensemble non seulement lors des négociations du secteur public, mais également dans des dossiers comme l'augmentation du salaire minimum, la transition environnementale ou encore les conditions salariales en cette période d'inflation, par exemple », ajoute la présidente.

La CSN souhaite également bonne suite à Daniel Boyer, qui quitte la présidence pour une retraite bien méritée. « Daniel fut un collaborateur de grande qualité, un gentleman qui a accompli de grandes choses. Je le salue bien bas. »

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend plus de 330 000 travailleuses et travailleurs et prend part à plusieurs débats de fond de la société québécoise pour une société plus solidaire, démocratique, équitable et durable.

