La CSN dénonce vivement les fermetures sauvages d'Amazon au Québec

MONTRÉAL, le 22 janv. 2025 /CNW/ - C'est par un simple courriel de l'un des avocats d'Amazon que la CSN et le syndicat représentant les 300 employé-es du centre DXT4 à Laval ont appris, tôt ce matin, la fermeture définitive de l'ensemble de ses entrepôts ainsi que sa volonté de céder la totalité de ses opérations au Québec à des sous-traitants.

« Cette décision n'a aucun sens », s'offusque la présidente de la CSN, Caroline Senneville. « Ni sur le plan des affaires, ni sur le plan opérationnel. Amazon, l'une des compagnies les mieux intégrées entre le clic d'une souris et la livraison à domicile, confierait à une tierce partie l'ensemble de ses opérations d'entreposage et de distribution sur l'ensemble du territoire québécois ? Il y a des limites à nous prendre pour des valises. C'est tout le contraire du modèle développé par Amazon. »

En fait, rappelle la présidente de la CSN, la seule spécificité du Québec réside dans la présence d'un syndicat officiellement accrédité, le seul au Canada.

« C'est une gifle pour tous les travailleuses et les travailleurs du Québec, poursuit la présidente de la CSN. Depuis le début de notre campagne il y a trois ans, Amazon a tout fait pour empêcher la syndicalisation de ses employé-es : campagne de peur, messages antisyndicaux, contestation du Code du travail, congédiements déguisés… Et aujourd'hui, on apprend que la multinationale préfère se retirer du Québec plutôt que de respecter son obligation à s'entendre sur une convention collective ? C'est totalement inacceptable. »

La CSN rappelle que les travaux devant mener à une première convention collective progressaient à l'entrepôt DXT4. Malgré les blocages d'Amazon, le syndicat était sur le point de déposer une demande d'arbitrage de convention collective, une disposition prévue au Code du travail du Québec.

« Il ne fait aucun doute que les fermetures annoncées aujourd'hui relèvent d'une campagne antisyndicale menée contre la CSN et contre les employé-es d'Amazon. Il s'agit d'un geste qui est contraire aux dispositions du Code du travail que nous combattrons fermement. La CSN n'abandonnera jamais sa mission de syndiquer le monde et de défendre les droits des travailleurs et des travailleuses, peu importe la multinationale qui se dresse devant nous - et peu importe la stratégie antisyndicale qui est utilisée. Et nous accompagnerons les salarié-es de DXT4 dans l'ensemble des démarches et des contestations qui devront être entreprises au cours des prochains jours », déclare Caroline Senneville.

Rappelons qu'après avoir été condamnée par le Tribunal administratif du travail (TAT) pour ingérence et entraves antisyndicales à l'entrepôt YUL2 à Lachine, Amazon subit présentement un procès du même type pour des actions similaires menées à l'entrepôt DXT4 de Laval.

À propos

Le 19 avril dernier, la CSN déposait une requête auprès du TAT pour représenter les 230 salarié-es de l'entrepôt DXT4 d'Amazon, rue Ernest-Cormier à Laval. Au cours des semaines précédentes, c'est en grand nombre que les salarié-es avaient rallié leur syndicat. Le 10 mai, le TAT accréditait officiellement le syndicat, reconnaissant qu'une majorité d'employé-es y avaient adhéré. La négociation en vue d'établir une première convention collective a débuté en juillet.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

