La CSF présente son nouveau cours obligatoire en conformité

MONTRÉAL, le 13 mars 2025 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (« la Chambre » ou « la CSF ») est heureuse de présenter Déonto Plus, le nouveau cours obligatoire en conformité pour les membres de la Chambre. Conçu selon les meilleures approches pédagogiques, ce cours vise l'acquisition des connaissances et l'application des compétences nécessaires pour assurer le respect des normes déontologiques et une pratique professionnelle dans le domaine des services financiers.

« Depuis sa création, la Chambre a ouvert la voie en matière de formation continue obligatoire en conformité, et a d'ailleurs été suivie par plusieurs autres organisations professionnelles. Il s'agit d'un axe essentiel pour la protection du public, tout comme le sont les normes déontologiques et la discipline », a déclaré Me Marie Elaine Farley, présidente et cheffe de la direction de la CSF, ajoutant « qu'en adoptant les meilleures pratiques au quotidien, en développant les bons réflexes et en sachant comment aborder de nouveaux enjeux, les professionnels peuvent répondre adéquatement aux besoins grandissants de leur clientèle ».

Trois heures de formation en conformité

Sous forme de cyberapprentissage (e-learning), le cours Déonto Plus comprend trois modules interactifs d'environ une heure, que les utilisateurs peuvent suivre à leur rythme. La formation traite de différents aspects de la conformité en lien avec le devoir d'information, la compétence et le développement des affaires.

Le premier module fournit des stratégies pour établir une relation de confiance avec le client, optimiser l'écoute active et réagir efficacement aux biais comportementaux. Le deuxième module se concentre sur l'importance de tenir à jour et développer ses compétences, tout particulièrement en lien avec la cybersécurité. Enfin, le troisième module explore plusieurs facettes des représentations et de l'utilisation des médias sociaux.

Obligations des membres de la Chambre

Tous les membres de la CSF devront suivre le nouveau cours Déonto Plus d'ici le 30 novembre 2027. En le suivant dès maintenant, ils pourront non seulement appliquer rapidement les connaissances acquises, mais aussi obtenir 3 UFC en conformité pour le cycle de formation continue actuel, qui se termine le 30 novembre 2025.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurance et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

