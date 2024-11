La CSF offrira davantage de ressources et d'information dédiées aux consommateurs

MONTRÉAL, le 29 nov. 2024 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (CSF) est heureuse de présenter une nouvelle page d'accueil de son site internet qui vient faciliter l'accès à l'information pour le grand public. Durant l'automne, deux campagnes de visibilité de l'organisme de réglementation multidisciplinaire dans les médias nationaux, d'une part via la campagne réalisée en collaboration avec ÉducÉpargne « Faut qu'on se parle » et via du contenu de marque, visaient ce même objectif.

« La mission de la Chambre de la sécurité financière est de protéger le public par la formation, la déontologie et la discipline des professionnels en services financiers. Les professionnels encadrés par la Chambre ont d'importantes obligations, notamment de veiller au meilleur intérêt de leurs clients et leur proposer des produits et services qui leur conviennent réellement », de déclarer Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF. « Aujourd'hui, nous entreprenons la refonte de notre site Web pour en faire une plateforme plus riche permettant au grand public de trouver facilement des réponses à leurs questions en matière de recours ou à quoi s'attendre de la part de leur conseiller, et pour orienter les visiteurs vers des ressources utiles et pertinentes ».

Dès la page d'accueil, les utilisateurs peuvent maintenant rapidement trouver réponse aux principales questions, par exemple quelles sont les obligations des professionnels encadrés par la Chambre et comment bien se préparer à une rencontre avec un conseiller. Ayant comme mission de protéger le public, la Chambre explique également les avenues disponibles en cas de doutes sur la pratique d'un de ses membres.

De plus, la section sur les actualités du site renferme une mine d'informations pour le public, regroupées entre autres en grands dossiers comme : les inégalités des revenus de retraite entre hommes et femmes, la clientèle âgée et vulnérable et l'investissement responsable. La navigation est facilitée par des étiquettes sur les grandes catégories de sujets, ce qui permet de poursuivre la lecture selon ses intérêts.

Au cours des prochains mois, de nombreuses autres améliorations viendront mettre de l'avant les informations et ressources mises à la disposition du public par la Chambre.

Rendez-vous sur chambresf.com afin de consulter la nouvelle page d'accueil et les sections spécifiques.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 32 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

SOURCE Chambre de la sécurité financière

Pour plus d'information, veuillez contacter : Geneviève Fontaine, [email protected], 514-434-2347