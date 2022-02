La CSF lance trois nouvelles capsules de la série « Anatomie des finances personnelles »

MONTRÉAL, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de la sécurité financière (CSF) est heureuse d'annoncer le lancement d'une toute nouvelle série de capsules intitulées « Anatomie des finances personnelles », mettant en vedette l'humoriste Mehdi Bousaidan. Les capsules, sous forme de clips vidéo, seront diffusées sur le Web et les médias sociaux. Elles misent sur l'importante mission de la CSF, qui est de protéger le public par l'encadrement de ses 32 000 professionnels en services financiers au Québec. D'une durée d'environ 2 minutes, les trois nouvelles capsules sauront également joindre un public plus jeune dont les préférences et les besoins sont différents.

La CSF a créé une page dédiée sur son site Web et une trousse de partage qui permettra à ses quelque 32 000 membres de faire rayonner cette initiative auprès de leurs clients. La première capsule traitant des robots « conseillers » pourra être visionnée dès aujourd'hui.

« La CSF assure la protection du public en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 32 000 membres. Les professionnels en services financiers membres de la CSF adhèrent à des normes de pratiques rigoureuses. Ils ont l'obligation bien connaître leurs clients afin qu'ils bénéficient de conseils adaptés à leur situation », a souligné la présidente et chef de la direction, Me Marie Elaine Farley. « Même s'ils sont beaucoup plus informés, c'est pour leur protection que tous les consommateurs, incluant les millénariaux qui ont des préférences et des besoins différents, ont tout avantage à être conseillés par des professionnels pour leur avenir financier. »

Thèmes des capsules 2022 de la CSF :

Les plateformes robotisées : Un conseiller en chair et en os a l'obligation de bien connaître ses clients; il suit l'évolution de leurs besoins au fil de leur vie afin de prodiguer des conseils adaptés. Les émotions en finances : Un conseiller doit connaître ses clients et bien évaluer leur tolérance aux risques afin de répondre à leurs besoins et bien les guider. La sécurité de l'information : Les conseillers ont l'obligation déontologique de protéger les renseignements personnels de leurs clients. Avec l'évolution des technologies, les conseillers doivent adapter leur pratique en ce qui a trait aux données personnelles, de leur collecte à leur destruction.

Les capsules, conçues par la CSF, ont été produites par Neovox Médias et réalisées par Mike Redmond. La CSF vient également de rediffuser une première capsule de la série « Anatomie des finances personnelles » qui explique « Comment préparer sa première rencontre avec un professionnel des services financiers », alors qu'une deuxième aborde la question « Est-ce que j'ai les moyens de m'offrir les services d'un conseiller? ».

À propos de la CSF

La Chambre de la sécurité financière a pour mission d'assurer la protection du public en veillant à la formation continue obligatoire, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 32 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

