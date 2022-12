LA CSF dévoile un nouvel outil pour soutenir le développement professionnel et la conformité de ses membres

L'Espace courtier/cabinet permettra aux membres de la CSF de partager leur dossier de formation continue avec leur équipe responsable de la conformité

MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ -La Chambre de la sécurité financière (CSF) est heureuse d'annoncer le lancement de l'Espace courtier/cabinet, un nouvel outil qui contribuera à soutenir l'encadrement professionnel de ses membres. Conçu pour soutenir les responsables de la conformité et des dirigeants responsables de l'industrie québécoise des services financiers, l'Espace courtier/cabinet permettra aux membres de la CSF de partager leur dossier de formation continue directement avec ceux-ci. Il s'agit d'un outil privilégié pour toute organisation soucieuse de soutenir le développement professionnel de ses conseillers.

« La formation continue est l'un des trois piliers fondamentaux sur lesquels s'appuie la Chambre pour accomplir sa mission de protection du public; nous sommes fiers de lancer ce nouvel outil. Avec l'Espace courtier/cabinet, la Chambre s'investit avec tous ses partenaires pour placer les besoins des conseillers au cœur de son action préventive et faire équipe pour mieux protéger le public, » a déclaré Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF.

Dès janvier, les courtiers et cabinets pourront faire une demande d'accès à l'Espace courtier/cabinet sur le site de la Chambre. Une fois le compte d'une firme activé, les conseillers qui y sont rattachés pourront permettre à l'équipe responsable de la conformité de consulter le sommaire de leur dossier UFC. Comme le tout est directement intégré à la plateforme numérique sécurisée de la CSF, les membres n'ont pas à créer un nouveau compte, ils n'auront qu'à enregistrer leur consentement dans leur dossier UFC pour que le sommaire soit partagé en temps réel avec la ou les firmes auxquelles ils sont rattachés.

Au cours de la prochaine année, l'usage de l'Espace courtier/cabinet sera analysé pour identifier les occasions d'amélioration et y apporter des ajustements au besoin. L'utilisation de l'Espace courtier/cabinet ne remplace pas la responsabilité individuelle des conseillers de se conformer aux règles relatives à la formation continue, mais leur offre une nouvelle façon de faire équipe avec leur courtier ou cabinet. À terme, cet outil pourrait permettre autant aux responsables de la conformité que de la formation d'aider leurs équipes de conseillers, par exemple en leur apportant de l'aide pour cheminer selon un échéancier prédéfini, en leur offrant des séances de formation, en mettant sur pied des formations adaptées ou encore en fournissant des alertes ou des rappels d'étapes accomplies.

Consultez la foire aux questions pour les courtiers et cabinets ou pour les membres de la CSF pour plus d'information ou rendez-vous sur chambresf.com pour en savoir plus sur comment la CSF accomplit sa mission de protection du public.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 32 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

