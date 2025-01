La CSF annonce la composition de ses comités consultatifs en matière de formation et de développement professionnel ainsi qu'en matière de vigie réglementaire

MONTRÉAL, le 13 janv. 2025 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (CSF) est heureuse d'annoncer les nominations à ses deux comités consultatifs, à la suite d'un appel de candidatures élargi.

Nommés pour la période 2024-2026, les membres de ces comités joueront un rôle stratégique en conseillant le conseil d'administration sur des enjeux clés du secteur financier. Ces comités ont été mis en place pour offrir une expertise ciblée, orienter les décisions stratégiques et soutenir la CSF dans la poursuite de sa mission de protection du public.

Comité de la formation et du développement professionnel

Ce comité consultatif s'intéresse principalement aux besoins et aux tendances en matière de formation continue et de développement professionnel et assume un rôle conseil quant aux formations qui sont offertes aux membres de la CSF.

Voici la liste des membres, suivis de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés :

Florent Francoz , Fédération des caisses Desjardins du Québec

, Fédération des caisses Desjardins du Québec Caroline Gagnon , Distinction Assurance et services financiers

, Distinction Assurance et services financiers Meriem Hamza , Banque Nationale du Canada

, Banque Nationale du Clément Hudon, représentant autonome

Marc-André Lebel , Mica Capital

, Mica Capital Valérie Lemieux , IG Gestion de patrimoine

, IG Gestion de patrimoine Hélène Morin, Desjardins Cabinet de services financiers

Asri Yves Ohin , Banque Royale du Canada

, Banque Royale du Sylvain Savoie, IA Groupe financier

Comité de la vigie réglementaire et de la conformité des pratiques

Ce comité consultatif assume principalement un rôle conseil et de veille à l'égard des tendances liées à la réglementation du secteur de la distribution de produits et services financiers, ainsi qu'aux aspects relatifs à la déontologie et à la conformité des pratiques professionnelles.

Voici la liste des membres, suivis de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés :

Veronica Alvarez , BLC Services Financiers

, BLC Services Financiers M e Pascale Apold, IA Groupe financier

Pascale Apold, IA Groupe financier Marc Binette, Services en placements Peak

M e Yvan Morin , Mica Capital

, Mica Capital Denis Petit , représentant autonome

, représentant autonome Melissa St.Germain, Services en placements Peak

Laurie Therrien , Investia Services financiers IA

, Investia Services financiers IA Felice Torre , représentant autonome

, représentant autonome Me Philippe-Antoine Truchon-Poliard , Desjardins sécurité financière investissements

La Chambre tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu à l'appel de candidatures et manifesté leur intérêt à contribuer au travail de ses comités consultatifs. Votre engagement et votre volonté de mettre vos expertises au service de la mission de protection du public de la Chambre sont précieux pour la réalisation des objectifs de l'organisation.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

Pour plus d'information, veuillez contacter : Geneviève Fontaine, [email protected], 514-434-2347