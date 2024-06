La CSD se réjouit de l'adoption de la motion de Chrystia Freeland sur l'augmentation du taux d'imposition pour le gain en capital

MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - La Centrale des syndicats démocratiques (CSD) exprime sa satisfaction à la suite de l'adoption de la motion déposée par la ministre des Finances, Chrystia Freeland, concernant l'augmentation du taux d'imposition pour le gain en capital. Cette mesure importante d'équité fiscale représente une avancée significative pour la justice sociale au Canada, témoignant de l'impact des efforts de représentation menés par diverses organisations civiles, notamment la CSD.

Le budget fédéral, déposé en avril dernier, prévoyait une hausse du taux d'imposition du gain en capital de 50 % à 66 % pour les Canadiens les plus riches, avec une exemption pour les premiers 250 000 $ de gain en capital. Cette initiative, soutenue activement par la CSD lors de ses récentes représentations auprès du gouvernement fédéral, garantit une contribution plus équitable des grandes fortunes au financement des services publics et des missions de l'État. Il est à noter que cette mesure ne toucherait que 0,13 % des contribuables, ne ciblant ainsi que les plus fortunés.

« Cette mesure marque une victoire importante pour l'équité fiscale. Depuis des années, nous plaidons pour une redistribution plus juste des richesses, et cette décision montre que nos efforts portent leurs fruits », déclare le président de la CSD, Luc Vachon.

Pour la CSD, cette modification fiscale est un pas en avant crucial dans la réduction des inégalités de revenus au Canada et vers une plus juste contribution des mieux nantis, un principe fondamental de justice sociale pour lequel la centrale se bat depuis toujours.

Le gouvernement du Québec doit suivre

La CSD invite également le gouvernement du Québec à maintenir son engagement à harmoniser son régime fiscal avec celui d'Ottawa.

« Augmenter la taxe sur les gains en capital du gouvernement du Québec permettra d'assurer une plus grande équité fiscale et de renforcer le financement des services publics provinciaux et des mesures de protections sociales », conclut M. Vachon.

À propos de la CSD

La CSD est l'une des quatre centrales syndicales du Québec. Elle représente quelque 72 000 membres qui œuvrent dans la plupart des secteurs d'activité économique du Québec, à l'exception des fonctions publiques fédérale et provinciale.

SOURCE Centrale des syndicats démocratiques

Renseignements : Simon Lajoie, Conseiller syndical aux communications, (514) 662-5495, [email protected]