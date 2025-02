La CSD interpelle le ministre des Finances : un budget pour renforcer l'économie et réduire les inégalités

MONTRÉAL, le 14 févr. 2025 /CNW/ - À l'occasion des consultations prébudgétaires 2025-2026, le président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Luc Vachon, a rencontré le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, aux côtés des dirigeants des autres centrales syndicales. La CSD a présenté ses recommandations afin d'assurer une économie québécoise moins dépendante, moins vulnérable et plus équitable, dans un contexte de forte incertitude économique.

« La conjoncture actuelle, marquée par un risque de ralentissement économique, une menace tarifaire américaine et des finances publiques déficitaires, exige un budget qui protège et sécurise, tant les entreprises que les travailleurs et travailleuses, tout en saisissant l'occasion pour positionner l'économie du Québec à long terme en investissant dès aujourd'hui dans ce que nous devions déjà faire demain », a déclaré Luc Vachon, président de la CSD.

Des mesures pour une économie plus forte

La CSD recommande, comme elle le fait depuis de nombreuses années, la mise en place d'une politique industrielle favorisant la deuxième et troisième transformation afin de réduire la dépendance aux chaînes d'approvisionnement internationales, une diversification des marchés, des investissements dans le développement technologique des entreprises afin de les rendre plus productives et compétitives, des investissements dans la formation de la main-d'œuvre afin qu'elle soit mieux outillée pour occuper les emplois de demain.

« Nous devons bâtir une économie plus robuste et moins vulnérable aux chocs extérieurs. La situation actuelle est un rappel à la dure de ce que nous savions déjà, mais que nous tardons à corriger. Il est essentiel de tirer les leçons qui s'imposent et d'investir dans nos entreprises et nos travailleurs et travailleuses pour nous assurer un avenir prospère qui répond aux transitions environnementale et numérique », ajoute M. Vachon.

Une fiscalité plus équitable et un soutien accru aux services publics

Face à l'augmentation des inégalités économiques, la CSD réclame une réforme fiscale progressive, notamment en maintenant le calendrier initial de la hausse du taux d'inclusion des gains en capital et en explorant l'ajout de nouveaux paliers d'imposition. La Centrale plaide pour la mise en place d'un régime public et universel d'assurance-médicaments, afin de garantir un accès équitable aux soins de santé.

Une action urgente pour les économies régionales et l'industrie forestière

La CSD insiste sur la nécessité d'un programme structurant pour le repreneuriat en région, notamment via des coopératives de travailleurs et l'accessibilité à du capital patient afin d'assurer la pérennité des entreprises locales et le tissu social des régions. Elle demande également un engagement clair du gouvernement dans une politique industrielle du bois, misant sur une gestion durable de la forêt et la production de biens à valeur ajoutée, ce qui serait également bénéfique pour les emplois en région.

Francisation et immigration : des engagements concrets attendus

Alors que le gouvernement souhaite renforcer l'intégration des nouveaux arrivants, la CSD soutient qu'il ne peut y avoir de véritable intégration sans un support à la francisation adéquat et d'aide à l'emploi. Elle demande un financement stable et bonifié pour garantir une réelle intégration des personnes immigrantes.

« Un véritable soutien à la francisation et à l'intégration des personnes immigrantes est essentiel pour assurer leur pleine participation au marché du travail et à la société québécoise. Le gouvernement doit cesser d'envoyer des messages contradictoires et investir durablement dans ces services », a déclaré Luc Vachon.

Un appel à des choix responsables

« Nous appelons le gouvernement à prendre des décisions courageuses et à prioriser les travailleurs et travailleuses du Québec dans son prochain budget. L'avenir économique de la province passe par une politique ambitieuse, équitable et tournée vers l'avenir », a conclu Luc Vachon.

