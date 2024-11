OTTAWA, ON, le 4 nov. 2024 /CNW/ - La dette hypothécaire résidentielle au Canada a augmenté de 3,5 % d'une année à l'autre en juillet 2024, pour atteindre 2,2 billions de dollars. Cette croissance de la dette hypothécaire, lente comparée au passé, s'explique par le fait que de nombreux acheteurs potentiels sont restés sur la touche pendant la majeure partie de l'année. Cette inactivité s'explique notamment par les coûts d'emprunt et les prix des habitations, qui sont tous deux élevés. C'est ce qu'on peut lire dans le dernier Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels, où la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) présente son analyse des dernières tendances dans ce secteur.

Tania Bourassa-Ochoa, Économiste en chef adjointe, SCHL (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

La baisse attendue des taux hypothécaires à court terme, à mesure que la Banque du Canada procédera à des baisses du taux directeur, est un autre facteur qui a incité les acheteurs potentiels à attendre avant de demander un prêt hypothécaire au premier semestre de 2024. Bien qu'elle soit actuellement inférieure aux moyennes récentes et historiques, la croissance de la dette hypothécaire a été plus élevée que l'inflation et pourrait s'intensifier dans un contexte de financement plus abordable. En effet, les récentes perspectives de l'Association canadienne de l'immeuble (ACI) ont montré une hausse des ventes après chaque baisse du taux directeur de la Banque du Canada.

Renouvellement de 1,2 million de prêts hypothécaires à taux fixe en 2025

Sur les quelque 1,2 million de prêts hypothécaires à taux fixe qui doivent être renouvelés en 2025, ce qui représente plus de 300 milliards de dollars, plus de 85 % ont été souscrits lorsque le taux directeur de la Banque du Canada était égal ou inférieur à 1 %. Ces renouvellements à des taux d'intérêt élevés, dans un contexte où le niveau d'endettement des ménages est déjà élevé, sont surveillés de près par le secteur financier et les décideurs. Par exemple, on a annoncé la nouvelle charte hypothécaire canadienne dans l'Énoncé économique de l'automne 2023.

Le taux de prêts hypothécaires en souffrance est passé de 0,17 % au quatrième trimestre de 2023 à 0,19 % au deuxième trimestre de 2024. Malgré cette hausse, ce taux est inférieur aux niveaux d'avant la pandémie et demeure bien en deçà des moyennes historiques depuis 1990. La hausse des prêts hypothécaires en souffrance cadre avec l'augmentation des comptes en souffrance signalée par d'autres indicateurs avancés, comme celle des prêts automobiles et d'autres produits de crédit. Cependant, chez les emprunteurs hypothécaires, les taux de ces comptes en souffrance ont nettement moins augmenté que chez les emprunteurs sans prêt hypothécaire.

Un nombre accru de prêts hypothécaires visent des immeubles de placement

Selon les déclarations réglementaires des banques à charte, la raison la plus courante de demander un prêt hypothécaire est l'achat d'un logement pour propriétaires-occupants. Toutefois, cette proportion diminue depuis 2019. Au troisième trimestre de 2019, 75 % des prêts hypothécaires nouvellement consentis visaient des logements pour propriétaires-occupants. Au troisième trimestre de 2023, cette proportion n'était plus que de 70 %.

On considère généralement que les propriétés immobilières canadiennes sont un bon investissement. En effet, cette opinion se fonde sur la solidité des facteurs fondamentaux du marché et la demande de logements. La forte demande de logements locatifs favorise l'investissement accru dans ces types de logements. La baisse des prêts hypothécaires visant les logements pour propriétaires-occupants a été remplacée par une augmentation des prêts hypothécaires pour les immeubles de placement et locatifs. Ces derniers ont augmenté et ont atteint 17 % du total des prêts hypothécaires au troisième trimestre de 2023, comparativement à 13 % au troisième trimestre de 2019.

Citation :

« La croissance de la dette hypothécaire est demeurée inférieure à la moyenne, et les prêts hypothécaires à court terme sont restés populaires tout au long du premier semestre. En effet, les acheteurs et les emprunteurs qui doivent renouveler leur prêt hypothécaire prévoyaient une baisse des taux d'intérêt. Les baisses consécutives du taux directeur de la Banque du Canada depuis juin, y compris une baisse de 50 points de base en octobre, pourraient stimuler l'activité hypothécaire jusqu'à la fin de 2024 et en 2025. »

- Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjointe à la SCHL

Téléchargez et consultez le Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels complet sur le site Web de la SCHL.

Écoutez le balado où il est question du dernier Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels de la SCHL sur YouTube.

Abonnez-vous aux mises à jour de la SCHL sur le logement pour obtenir les toutes dernières nouvelles sur la recherche dans le domaine de l'habitation.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Nous appuyons activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement de rendre le logement plus abordable.

Suivez-nous sur LinkedIn, YouTube, Instagram, X (anciennement Twitter) et Facebook.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour obtenir de plus amples renseignements : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]