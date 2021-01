La croissance démographique ralentit fortement à Montréal en 2019-2020, tandis qu'elle s'accélère dans plusieurs autres régions du Québec

Deux bulletins d'analyse diffusés aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec témoignent des changements qui ont marqué la population des régions en 2019-2020 :

La population des régions administratives du Québec en 2020 qui présente les estimations de population régionales au 1 er juillet 2020

juillet 2020 La migration interrégionale au Québec en 2019-2020 : une année défavorable aux grands centres urbains, surtout Montréal qui porte sur les échanges migratoires interrégionaux, une des composantes déterminantes de l'évolution de la population des régions

Ralentissement de la croissance dans les grands centres urbains, surtout à Montréal

De toutes les régions du Québec, Montréal est celle où le bilan démographique de 2019-2020 contraste le plus avec celui des années précédentes. Son taux d'accroissement s'établit à seulement 2 pour mille, un des plus faibles de toutes les régions, comparativement à 18 pour mille en 2018-2019, un des plus élevés cette année-là. La croissance de la population a aussi ralenti dans les régions de la Capitale-Nationale, de l'Outaouais, de Laval et de la Montérégie, quoique de manière beaucoup moins prononcée.

Le ralentissement de la croissance dans les grands centres s'explique en partie par la diminution du nombre d'immigrants et de résidents non permanents depuis la fermeture des frontières internationales en mars 2020. Les mouvements migratoires entre les régions du Québec sont aussi en cause. Les grands centres ont généralement accueilli moins de résidents en provenance d'ailleurs au Québec en 2019-2020. De plus, Montréal a perdu un peu plus de résidents au profit des autres régions qu'au cours des années précédentes. Dans le cas de Montréal et de Laval, l'augmentation des décès lors de la première vague de la pandémie est également à considérer.

Forte accélération de la croissance de la population dans certaines régions

Dans une majorité de régions, la croissance démographique s'est accélérée en 2019-2020. Dans les Laurentides et Lanaudière, les taux d'accroissement étaient déjà élevés, mais ils ont augmenté de façon marquée pour s'établir à plus de 15 pour mille. La croissance a aussi connu un essor notable en Mauricie, en Estrie et dans la Chaudière-Appalaches. Ces régions ont attiré davantage de résidents en provenance d'ailleurs au Québec et leurs résidents ont été plus enclins à demeurer sur place. Elles ont aussi été moins touchées par la baisse des migrations internationales et par la hausse des décès que les grands centres.

Le bilan démographique s'améliore dans les régions plus éloignées des grands centres

Alors que leurs taux d'accroissement ont parfois été négatifs au cours des dernières années, les régions du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont toutes vu leur population augmenter légèrement en 2019-2020. La Côte-Nord est la seule région où le nombre d'habitants a diminué, la décroissance ayant toutefois ralenti.

Au cours de la dernière année, moins d'individus ont quitté ces régions pour s'établir ailleurs au Québec, alors que plus d'individus en provenance d'autres régions sont venus s'installer dans certaines d'entre elles, notamment au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

