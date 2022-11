MONTRÉAL, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec anticipe une croissance de la demande québécoise d'électricité de 25 térawattheures (TWh) ou 14 % sur la période 2022-2032, a-t-elle annoncé son Plan d'approvisionnement 2023-2032 qu'elle a déposé auprès de la Régie de l'énergie.

Cette hausse est notamment attribuable à la transition énergétique.

La croissance de la demande d’électricité se poursuivra au Québec (Groupe CNW/Hydro-Québec)

L'entreprise a déjà commencé à déployer les moyens nécessaires pour répondre à la demande accrue.

1. Efficacité énergétique et outils de gestion de la puissance en pointe

La croissance attendue tient compte d'importants efforts qui seront réalisés en matière d'efficacité énergétique et qui permettront d'effacer 8,9 TWh d'ici 2032. Des programmes d'Hydro-Québec comme Thermopompes efficaces pour la clientèle résidentielle et Solutions efficaces pour la clientèle d'affaires aideront à optimiser la consommation d'énergie.

Parallèlement, des outils de gestion de la demande de puissance nous aideront à faire face aux pointes hivernales, soit les heures les plus froides de l'hiver où la consommation d'électricité atteint des sommets. Au total, les outils proposés à nos divers segments de clientèle permettront d'effacer plus de 3 000 mégawatts (MW) à l'hiver 2031-2032, soit l'équivalent de la capacité de production de la centrale La Grande-4, la deuxième en importance au chapitre de la puissance parmi nos 62 centrales hydroélectriques. On pense ici à Hilo et à la tarification dynamique, de même qu'à l'option de gestion de la demande de puissance offerte à la clientèle d'affaires, par exemple.

2. Nouveaux appels d'offres

Pour répondre à la croissance de la demande, Hydro-Québec devra également intégrer davantage d'énergie et de puissance dans son portefeuille d'approvisionnements. Ainsi, deux appels d'offres - l'un pour 300 MW d'énergie éolienne et l'autre, pour 480 MW d'énergie renouvelable - sont déjà en cours. Deux autres, respectivement pour 1 000 MW d'énergie éolienne et 1 300 MW d'énergie renouvelable, seront lancés au cours des prochains mois, et d'autres suivront au cours des prochaines années pour satisfaire l'ensemble des besoins prévus sur l'horizon du Plan d'approvisionnement 2023-2032.

3. Gestion proactive de nos moyens de production

Au cours des dernières années, Hydro-Québec a également pris des mesures pour accroître la capacité de son parc de production et bonifier les autres sources d'approvisionnement auxquelles elle a accès. Ces mesures comprennent notamment la mise en service de la centrale de la Romaine-4, l'augmentation de la puissance de certaines centrales hydroélectriques existantes, la création d'un portefeuille de projets éoliens totalisant 3 000 MW ainsi que l'achat de la production des centrales d'Evolugen.

Demande de suspension de l'attribution d'électricité au secteur des chaînes de blocs

Enfin, dans ce contexte de croissance importante de la demande d'électricité et de resserrement des bilans d'énergie et de puissance, Hydro-Québec a soumis une demande à la Régie de l'énergie concernant la suspension du processus d'attribution d'électricité au secteur des chaînes de blocs. Selon ce processus, il était prévu qu'environ 270 MW soient affectés à l'usage cryptographique à court terme, mais l'attribution de cette quantité de puissance à cet usage accentuerait la pression sur les bilans.

