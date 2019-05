La création des actions de catégorie « C » approuvée lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds cherche à augmenter son soutien à l'économie québécoise et à mieux accompagner les épargnants

LAVAL, QC, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - Lors d'une assemblée extraordinaire aujourd'hui à Laval, les actionnaires du Fonds de solidarité FTQ ont approuvé à 87,8 % la création des actions de catégorie « C ».

À la suite d'une réflexion stratégique, le Fonds désire diversifier son offre de produits d'épargne afin d'augmenter son soutien à l'économie québécoise et de mieux accompagner ses actionnaires, particulièrement ceux en phase de rachat. C'est pourquoi le Fonds souhaite élargir son offre en développant de nouveaux produits d'épargne en créant et en mettant en marché trois fonds communs de placement, sous le nom FlexiFonds de solidarité FTQ.

Restant fidèle à la mission du Fonds en matière de soutien aux entreprises et à l'économie québécoise, chacun des trois FlexiFonds proposé sera composé de 70 % d'actifs ayant un lien avec l'économie du Québec, dont 30 % en actions de catégorie « C » du Fonds.

La mise en marché des nouveaux produits financiers FlexiFonds est conditionnelle aux autorisations réglementaires de l'Autorité des marchés financiers. Une fois celles-ci obtenues, les opérations de FlexiFonds débuteront graduellement.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 14,8 milliards de dollars au 30 novembre 2018, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 194 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 800 entreprises et compte plus de 667 000 actionnaires-épargnants. Pour en savoir plus, consultez le www.fondsftq.com.

