L'adoption des critères ESG, qui placent au centre la lutte contre la corruption, la cybersécurité et les changements climatiques, demeure forte chez les investisseurs institutionnels

TORONTO, le 13 oct. 2021 /CNW/ - Les investisseurs internationaux adoptent avec conviction les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») à l'échelle mondiale, et un nombre important d'entre eux ont mis davantage l'accent sur ces critères dans la foulée de la pandémie de COVID-19, selon le sondage sur l'investissement responsable réalisé cette année par RBC Gestion mondiale d'actifs (« RBC GMA »).

Le sondage a révélé que l'adoption des critères ESG reste partout dans le monde à des niveaux exceptionnellement élevés parmi les investisseurs institutionnels, et qu'une bonne proportion d'entre eux (29 %) ont davantage mis l'accent sur ces critères à la suite de la pandémie. Ces investisseurs sont aussi les partisans les plus fervents des critères ESG comme facteur de rendement des placements, puisque la quasi-totalité de ce groupe (97 %) estime que les portefeuilles qui intègrent les critères ESG sont susceptibles de produire des rendements aussi élevés, voire meilleurs que les portefeuilles qui ne les intègrent pas. Cela représente un écart important par rapport à l'ensemble des répondants qui ont abondé dans le même sens (83 %) à l'échelle mondiale.

Parmi ce même groupe d'investisseurs qui ont renforcé leur engagement à l'égard des critères ESG depuis la pandémie, 80 % croient que leur intégration contribue à générer un alpha durable à long terme (contre 51 % pour l'ensemble des répondants), et 88 % estiment qu'elle aide à atténuer le risque (61 % chez l'ensemble des répondants). De plus, ce groupe affichait les opinions les plus fortes en ce qui a trait à la diversité des conseils d'administration, 70 % d'entre eux ayant indiqué que des cibles favorisant la diversité des genres au sein des conseils d'administration devraient être adoptées (contre 47 % pour l'ensemble du groupe).

Le nombre d'investisseurs qui utilisent les critères ESG semble avoir plafonné au cours des dernières années. De plus, un fossé géographique subsiste en ce qui concerne leur adoption. Les investisseurs européens demeurent les plus déterminés à les adopter pour la cinquième année consécutive, 96 % des répondants européens les intégrant dans leur approche de placement. En revanche, les investisseurs américains demeurent les plus sceptiques, puisque seulement 64 % des répondants utilisent les critères ESG. Bien qu'une forte majorité d'investisseurs canadiens adhèrent aux principes ESG, nous avons constaté une légère baisse cette année, puisque 81 % des répondants ont affirmé avoir utilisé les principes ESG, par rapport à 89 % l'an dernier. L'adoption des critères ESG par les investisseurs asiatiques continue d'augmenter, 76 % des répondants les ayant utilisés cette année, comparativement à 72 % en 2020.

« Les résultats laissent croire que la pandémie de COVID-19 a révélé aux investisseurs les plus engagés à l'égard des critères ESG l'importance cruciale d'arrimer la durabilité environnementale et l'égalité sociale dans leur processus d'investissement, a déclaré My-Linh Ngo, chef, Investissement ESG et gestionnaire de portefeuille, à BlueBay Asset Management LLP. La pandémie a eu des répercussions sans précédent sur les gouvernements, les entreprises et les particuliers, et elle continuera de remodeler le fonctionnement de la société et de l'économie. Nous pensons que cela représente une occasion unique pour les investisseurs de revoir et de recalibrer la façon dont ils intègrent les critères ESG dans leurs pratiques de placement. »

« Au cours des cinq dernières années, nos données ont clairement démontré que les investisseurs institutionnels sont convaincus des avantages de l'adoption des critères ESG et qu'ils s'engagent à les intégrer dans leur approche de placement afin d'atténuer le risque et de générer un alpha durable à long terme, a déclaré Melanie Adams, vice-présidente et chef, Gouvernance et investissement responsable, à RBC Gestion mondiale d'actifs. Au cours d'une année où les risques ESG, comme la COVID-19, les cyberinfractions de grande envergure et les phénomènes météorologiques extrêmes ont dominé les manchettes, il sera intéressant de voir comment les points de vue continueront d'évoluer au sujet des critères ESG. »

Voici d'autres points intéressants révélés par le sondage :

La lutte anticorruption, la cybersécurité et les changements climatiques sont les principales préoccupations des investisseurs : RBC GMA a demandé aux répondants de classer les enjeux ESG qui les préoccupent lorsqu'ils investissent. La lutte anticorruption s'est classée au premier rang mondial pour une deuxième année consécutive. Dans le contexte des incidents de piratage de données et des attaques de rançongiciels récemment médiatisés dans le monde entier, la cybersécurité est la deuxième priorité, après avoir été classée quatrième en 2020. Les changements climatiques sont la troisième priorité ; ils se classaient au deuxième rang l'an dernier.

Les investisseurs européens prêtent une attention particulière aux changements climatiques ; la réglementation est un facteur clé de l'intégration des critères ESG : une écrasante majorité des investisseurs européens (80 %) ont déclaré qu'ils intégraient les risques climatiques dans leur politique de placement - un bond de 15 % par rapport à l'an dernier et un écart important par rapport aux autres régions (32 % en Asie, 31 % au Canada et 20 % aux États-Unis). Cet écart pourrait être attribué au contexte réglementaire européen, puisque 45 % des investisseurs européens ont déclaré que la réglementation gouvernementale est l'une des principales raisons d'intégrer les critères ESG dans leurs portefeuilles de placement, comparativement à seulement 12 % des répondants à l'échelle mondiale.

La diversité au sein des conseils d'administration divise : moins de la moitié des investisseurs mondiaux (41 %) ont déclaré que les conseils d'administration devraient adopter des cibles favorisant la diversité des minorités visibles, un résultat presque identique à celui de l'an dernier. À l'inverse, le nombre d'investisseurs qui ont déclaré que ces cibles ne devraient pas être adoptées par les conseils d'administration a bondi à 35 % cette année, comparativement à 28 % l'an dernier. Une tendance similaire a également été observée pour les cibles axées sur la diversité des genres au sein des conseils d'administration : 47 % des répondants à l'échelle mondiale ont affirmé que les conseils d'administration devraient en adopter, ce qui est comparable à l'an dernier, tandis que le nombre de répondants qui s'y opposent a grimpé à 35 %, comparativement à 26 % l'an dernier. L'Europe et le Canada ont affiché le meilleur soutien pour les cibles qui favorisent la diversité des genres, soit 57 % et 54 %, respectivement.

En ce qui concerne les combustibles fossiles, l'engagement continue de surpasser le désinvestissement : selon les investisseurs mondiaux, l'engagement (45 %) est plus efficace que le désinvestissement (10 %) dans un contexte sans combustibles fossiles, en légère hausse par rapport à 40 % en 2020 et à 39 % l'année précédente. Au cours des trois dernières années, le désinvestissement n'a enregistré aucun gain de popularité auprès des investisseurs institutionnels, ce qui indique clairement qu'ils préfèrent engager un dialogue avec les sociétés.

Les critères ESG dans un monde frappé par la pandémie constituent le thème du cinquième sondage annuel mondial de RBC GMA sur les points de vue des investisseurs institutionnels concernant l'investissement responsable. Cette année, RBC GMA a mené son sondage auprès de 805 propriétaires d'actifs institutionnels, experts-conseils en placement et spécialistes des placements aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Asie entre mai et juillet 2021.

