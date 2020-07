#JechoisisPME encourage les Canadiens à faire leurs achats dans les entreprises locales

OTTAWA, ON, le 21 juill. 2020 /CNW/ - De nouvelles données de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) montrent que les méthodes de paiement dans les PME sont passées de l'argent comptant aux options de paiement électroniques sans contact, notamment par le biais des cartes de débit, des cartes de crédit et des virements Interac. Selon ces plus récents résultats, un propriétaire de PME sur trois affirme utiliser davantage les cartes de crédit et les virements Interac pour effectuer et recevoir des paiements. La proportion passe à un sur quatre pour les cartes de débit. Par ailleurs, 38 % des chefs de PME utilisent moins l'argent comptant depuis l'éclosion de la pandémie et 7 % n'ont plus du tout recours à ce mode de paiement.