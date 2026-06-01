La Course des pompiers de Laval - Record de participation : 12 100 coureurs et coureuses amassent plus de 82 000 $ en dons

Des performances de feu!

Soulignons qu'au marathon, Édouard Foster a remporté la première place chez les hommes avec un temps impressionnant de 2 h 34 min 51 sec. De son côté, Corinne Lienhard a été la première femme à franchir la ligne d'arrivée après avoir couru la distance en seulement 3 h 03 min 22 sec. Au demi-marathon, Benjamin Raymond avec un temps de 1 h 14 min 15 sec et Roxanne Leblanc avec un temps de 1 h 23 min 16 sec ont monté sur la première marche du podium.

Notons que les gagnants et gagnantes du marathon et du demi-marathon reçoivent chacun et chacune un casque d'or à l'effigie de la Course des pompiers symbolisant la détermination, la discipline, la persévérance et les efforts requis pour réaliser un tel exploit.

L'événement comprenait également des courses de 10 km, 5 km, 2,5 km et 1 km. Toutes les courses culminaient vers la ligne d'arrivée située au site extérieur du Collège Montmorency, où une expérience festive attendait petits et grands.

Pour consulter tous les résultats, rendez-vous sur le site Web de la Course des pompiers dans la section des Résultats.

Huit marathons en huit jours

Du 24 au 31 mai, l'ultra-marathonien Manuel Cabral, ambassadeur de la Course, a relevé le défi de courir un marathon par jour, invitant quotidiennement d'autres coureuses et coureurs à se joindre à lui et à faire des dons à la Fondation des pompiers du Québec. Il a conclu cet exploit en complétant un huitième marathon le 31 mai, dans le cadre de la Course des pompiers de Laval, où il a également signé le cinquième meilleur temps au 42,2 km. Rappelons que l'an dernier, il avait couru un demi-marathon par jour pendant la portion virtuelle de l'événement, du 17 mai au 1er juin 2025.

À propos de la Course des pompiers de Laval

Depuis 2012, la course rassemble petits et grands dans une ambiance festive et inclusive. Organisée par des pompiers et des pompières du Service de sécurité incendie de Laval, la Ville de Laval et la Fondation des pompiers du Québec, elle vise à promouvoir l'activité physique et les saines habitudes de vie au sein de la collectivité.

Tous les profits sont remis à la Fondation des pompiers du Québec, seul organisme voué à amasser des fonds pour les grands brûlés au Québec, et ils contribueront directement à financer :

des équipements médicaux spécialisés;

la recherche clinique;

un fonds d'aide directe pour les victimes et leurs proches;

un camp d'été adapté aux enfants gravement brûlés.

Crédit photo : Jany Tremblay

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SOURCE Ville de Laval

Sources : Jonathan Lévesque, Service des communications et du marketing, Conseiller aux affaires publiques, 450 680-2343, [email protected]; Gabrielle Brais-Harvey, Cabinet du maire, Directrice des communications, 438 862-6662, [email protected]