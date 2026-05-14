Fête nationale : Laval dévoile sa programmation du 23 juin

LAVAL, QC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Le 23 juin, Laval accueillera des figures marquantes de la musique québécoise au Centre de la Nature pour une soirée gratuite et rassembleuse où des milliers de personnes célébreront la culture et la fierté québécoises. Ce spectacle très attendu réunira cette année Richard Séguin, Véronic DiCaire, Lisa LeBlanc, Ingrid St-Pierre, Ariane Roy, La Bronze, Blynk, Choses Sauvages, Alphonse Bisaillon et Irdens Exantus, sous l'animation de Xavier Watso. Kim Lévesque-Lizotte signera et portera le discours patriotique de la soirée, tandis que l'animation avant et après le spectacle sera assurée par DJ Montana, précédée d'une courte prestation de Waahli sur scène.

Fête nationale à Laval Crédit : Vincent Girard (Groupe CNW/Ville de Laval)

« La fête nationale est l'occasion de célébrer notre langue, notre culture et notre identité québécoises, tout en reconnaissant la richesse de notre diversité. À travers la musique, les mots et le talent de nos artistes, nous partageons ce qui nous unit et ce qui fait de Laval un lieu où toute personne trouve sa place. La Ville est fière d'offrir gratuitement à la population cette célébration de grande qualité qui incarne notre fierté collective en tant que Québécois et Québécoises. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

Ouverture du site

Le site ouvrira ses portes dès 18 h. Des camions de cuisine de rue seront également sur place pour satisfaire toutes les envies gourmandes.

Des partenaires essentiels

L'événement est rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Québec et de la Société nationale du Québec à Laval ainsi qu'à Co-Motion, l'hôtel Marriott Courtyard Montréal Laval, Signé Laval, La QV, Lagabière, Rakatak et Fou Gin.

Renseignements additionnels

Service de navette gratuit entre le terminus Montmorency et le Centre de la nature

Tous les détails en ligne à laval.ca/fetenationale

Consultez la vidéo dévoilant la programmation

Crédit photo : Vincent Girard

SOURCE Ville de Laval

SOURCES : Carolanne L. Gagnon, Service des communications et du marketing, Conseillère aux affaires publiques, 450 680-2343, [email protected]; Gabrielle Brais-Harvey, Cabinet du maire Directrice des communications, 438 862-6662, [email protected]