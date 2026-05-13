Érosion et glissements de terrain - Un investissement majeur pour stabiliser le boulevard des Mille-Îles à Laval

LAVAL, QC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Après plusieurs glissements de terrain survenus au cours des dernières années, Laval entame un chantier d'envergure pour stabiliser les rives du boulevard des Mille-Îles et sécuriser cet axe routier emblématique. Réalisé grâce à un soutien financier de 25 M$ du gouvernement du Canada, ce projet, dont le coût des différentes phases est estimé à plus de 80 M$, permettra de renforcer durablement la résilience de cette infrastructure essentielle face à l'érosion et aux phénomènes climatiques extrêmes.

Rive du boulevard des Mille-Îles. Crédit : Ville de Laval (Groupe CNW/Ville de Laval)

« Le boulevard des Mille-Îles fait partie des tracés fondateurs du territoire lavallois. Sa protection est indissociable de celle du patrimoine, des paysages et de la biodiversité exceptionnelle de la pointe est de l'île. Au cours des dernières années, plusieurs affaissements ont forcé la Ville à intervenir en urgence, pour des travaux totalisant près de 3 M$. Avec ce projet majeur, nous passons d'interventions réactives à une approche durable, afin d'assurer le maintien de cette infrastructure essentielle et la protection des berges de la rivière. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures qui aident à protéger les Canadiens et les Canadiennes contre les risques et les effets des changements climatiques. En soutenant la Ville de Laval avec cet important financement de 25 M$, le gouvernement du Canada contribue concrètement à sécuriser cet axe routier vital et à le protéger des événements climatiques extrêmes, tout en préservant un corridor naturel et un patrimoine exceptionnel pour les générations futures. »

-- Angelo Iacono, député d'Alfred-Pellan

Assurer la pérennité de cette route emblématique face aux enjeux climatiques

Au cours des dernières années, plus d'une dizaine de glissements de terrain ont été observés le long du boulevard des Mille-Îles, entraînant à plusieurs reprises sa fermeture partielle ou complète et des interventions d'urgence. Causés notamment par l'érosion des berges, les mouvements de glace, les cycles de gel et de dégel et les fortes pluies, ces événements témoignent de la vulnérabilité croissante de cette route en bordure de rivière, un enjeu de plus en plus fréquent pour les municipalités riveraines.

Le projet s'étend sur 9,5 kilomètres, entre l'autoroute 25 et la pointe est de l'île de Laval. Il vise à revitaliser le boulevard tout en préservant la qualité écologique du secteur. Concrètement, les travaux permettront d'assurer la stabilité des talus sur plus de 7 kilomètres du boulevard des Mille-Îles, en bordure de rive.

Une route patrimoniale et un axe prisé pour la mobilité active

Situé à la pointe est de Laval, le boulevard des Mille-Îles longe un corridor écologique reconnu pour la richesse de ses habitats fauniques et floristiques. Il constitue également l'un des tracés fondateurs de l'île Jésus, jalonné de bâtiments patrimoniaux que la Ville souhaite préserver et mettre en valeur dans le cadre du réaménagement. Très fréquenté par les cyclistes et les marcheurs, ce parcours riverain figure parmi les itinéraires les plus appréciés de Laval. Le projet prévoit des aménagements sécuritaires et conviviaux pour la marche et le vélo, favorisant la mobilité active dans le secteur.

Prochaines étapes

Ce grand chantier, l'un des plus importants réalisés par la Ville de Laval pour assurer la pérennité de ses infrastructures riveraines, sera réalisé par phases afin de limiter les impacts sur la circulation et la vie quotidienne de la population. Les travaux de conception et les études environnementales nécessaires à l'obtention des différentes autorisations ministérielles sont déjà en cours, et les premières interventions en chantier devraient débuter en 2027 pour s'échelonner sur environ six ans.

Facebook, X, YouTube, Linkedin, Instagram, RSS

SOURCE Ville de Laval

Renseignements additionnels : Sources : Carolanne L.Gagnon, Conseillère en affaires publiques Ville de Laval, 450 680-2343, [email protected]; Gabrielle Brais-Harvey, Directrice des communications, Cabinet du maire, 438 862-6662, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]