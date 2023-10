TORONTO, le 3 oct. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui que plus de 50 000 Canadiens, dont près de 11 000 membres de l'équipe de partout au pays, se sont réunis le 1er octobre pour la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer. Au total, plus de 14,5 millions de dollars ont été amassés, dont plus de 2.4 millions de dollars par l'Équipe CIBC, pour aider à faire progresser la recherche sur le cancer du sein, l'éducation et les programmes de soutien.

« Le jour de la Course a suscité un engouement qui a pu se faire ressentir dans nos collectivités. Nous sommes très reconnaissants envers notre équipe, nos clients et tous les Canadiens qui ont couru, qui ont marché et qui ont encouragé les participants pour soutenir cette importante cause », a déclaré Richard Jardim, chef de l'information et vice-président à la direction, Technologie, Banque CIBC.

Depuis plus de deux décennies, la Société canadienne du cancer et la Banque CIBC créent un mouvement qui réunit des collectivités de partout au pays afin de recueillir des fonds pour des programmes de soutien et des recherches qui permettent d'offrir de meilleurs traitements et de meilleurs résultats aux personnes touchées par le cancer du sein.

« C'était incroyable de voir tout le monde se réunir pour la Course à la vie CIBC afin de se réunir autour de notre ambition commune de créer un avenir sans cancer du sein », a déclaré Anna Goncalves, première vice-présidente, Services consultatifs RH et Transformation de l'effectif et leadership, Banque CIBC.

À titre de commanditaire principal de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer depuis 27 ans, l'Équipe CIBC a recueilli plus de 62 millions de dollars au moyen d'engagements, de dons et d'initiatives de collecte de fonds partout au pays. La Banque CIBC et la Fondation CIBC continuent de soutenir les collectivités tout au long de l'année au moyen de collectes de fonds, de dons et de bénévolat.

« Merci à la Banque CIBC, notre partenaire de longue date, d'avoir amassé des fonds avec nous et d'apporter de l'espoir et un esprit communautaire aux personnes et aux familles touchées par le cancer du sein », a déclaré Tanya Henry, vice-présidente, Programmes phares, de la direction de la Société canadienne du cancer. « Le succès remporté cette année réaffirme notre conviction qu'ensemble, tout défi est surmontable. »

Quand nous courons ensemble, ça nous rassemble. Partagez un message d'espoir pour montrer que vous appuyez quelqu'un que vous tenez à cœur. La Fondation CIBC versera 10 $ à la Société canadienne du cancer en votre nom pour chaque carte envoyée. Merci de vous joindre à nous pour changer la vie des personnes touchées par le cancer du sein.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche pour sauver et améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants esprits de la recherche sur le cancer. Nous offrons un système de soutien empreint de compassion à toutes les personnes touchées par le cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que porte-parole des Canadiens qui se soucient du cancer, nous travaillons avec les gouvernements pour établir des politiques de santé visant à prévenir le cancer et à mieux soutenir les personnes qui vivent avec cette maladie. Aucune autre organisation ne fait tout ce que nous faisons pour améliorer la vie aujourd'hui et changer l'avenir du cancer pour toujours. Pour en savoir plus, visitez le site cancer.ca/fr/.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Grâce à des dons d'entreprise, à des partenariats communautaires et à la culture sincèrement attentionnée de l'Équipe CIBC, nous nous engageons à aider les gens et nos collectivités à réaliser leurs idées. Apprenez-en davantage sur notre impact communautaire. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html

