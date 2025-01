OTTAWA, ON, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Cette année marque le 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada. Depuis sa création en 1875, la Cour a joué un rôle important dans la définition du paysage juridique du pays et de la société canadienne. Ses décisions ont eu et continueront d'avoir un impact sur votre vie quotidienne.

Au cours de ces 150 années, la Cour a également évolué d'une manière qui reflète la société canadienne. Certains événements marquants, telle l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982, ont signifié de grands changements pour la Cour. La diversité au sein des juges, l'utilisation de la technologie et la protection de l'indépendance judiciaire ont également contribué à l'évolution de cette institution canadienne importante.

« Il n'y aurait pas de démocratie au Canada sans la branche judiciaire du gouvernement », a affirmé le juge en chef Richard Wagner. « La Cour suprême du Canada contribue à façonner notre pays depuis 150 ans. Chaque jour, nous nous efforçons de maintenir cette tradition au service de la primauté du droit et de la protection des droits et libertés des Canadiens et Canadiennes ».

L'année 2025 offrira de nombreuses occasions de réfléchir à l'histoire de la Cour, de comprendre son évolution au fil des ans et de jeter un regard vers l'avenir. La Cour continuera de jouer un rôle essentiel dans l'établissement d'une société juste et équitable pour les Canadiens, et ce, de concert avec eux.

Nous espérons que toutes et tous - membres de la communauté juridique et du milieu universitaire, visiteurs, étudiants et étudiantes, et gens de toutes les régions du pays - participeront aux activités commémoratives que nous avons planifiées.

Le nouveau site Web de la Cour suprême vous aidera à participer à ces activités. Vous y trouverez de l'information au sujet de son 150e anniversaire et de son histoire, de même que sur plusieurs nouvelles fonctionnalités que nous avons l'honneur d'annoncer aujourd'hui.

Trouvez facilement de l'information sur le nouveau site Web de la Cour

Conçu dans un souci d'accessibilité pour les utilisateurs, le nouveau site Web comprend notamment les éléments suivants :

Des liens d'accès rapide pour les procureurs, les plaideurs non représentés, les membres du public et les représentants des médias à partir de la page d'accueil

Une page dédiée aux ressources pour les plaideurs non représentés

Une fonction de clavardage en temps réel avec le Greffe

Une page intitulée « Nouveautés »

Une présentation moderne et simplifiée

La page dédiée au 150e anniversaire fournit également des informations sur les diverses initiatives prévues tout au long de l'année, y compris la visite de la Cour à Victoria (C.-B.) les 3 et 4 février prochains.

Stéphanie Bachand, Conseillère juridique principale et chef de cabinet, Téléphone : 613-996-9296