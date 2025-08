OTTAWA, ON, le 6 août 2025 /CNW/ - Le juge en chef Richard Wagner et les juges Nicholas Kasirer et Michelle O'Bonsawin visiteront la ville de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, les 14 et 15 septembre 2025 dans le cadre de la commémoration du 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada. Cette visite poursuit l'engagement de la Cour à échanger directement avec les Canadiens et Canadiennes, et à promouvoir une meilleure compréhension de son rôle au sein de notre démocratie.

Au cours de cette visite de deux jours, les juges participeront à des activités avec des étudiants, ainsi que des membres du public, des médias et de la communauté juridique.

« Notre visite à Yellowknife est une occasion importante d'apprendre des peuples, des cultures et des traditions du Nord », a affirmé le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada. « Alors que nous commémorons le 150e anniversaire de la Cour, mes collègues et moi avons à cœur de rencontrer et d'écouter les gens, de tisser des liens et de nous assurer que la justice reflète la diversité de toutes les communautés que nous servons. »

Cette visite a été organisée grâce à l'appui d'un comité organisateur local, formé de représentants de la magistrature, du barreau et du milieu universitaire, sous la direction de l'honorable Shannon Smallwood, juge en chef de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

« C'est un honneur pour nous d'accueillir des juges la Cour suprême du Canada à Yellowknife et dans les Territoires du Nord-Ouest », a déclaré la juge en chef Smallwood. « Cette visite permettra aux gens du Nord de rencontrer des juges du plus haut tribunal du Canada, et contribuera à une compréhension accrue du système de justice, ainsi que des peuples, cultures et traditions variés qui représentent le Nord. »

La Cour suprême est également reconnaissante à l'honorable Ritu Khullar, juge en chef de la Cour d'appel des Territoires du Nord-Ouest, de l'aide qu'elle a apportée à la planification de la visite.

« La présence de juges de la Cour suprême du Canada dans les Territoires du Nord-Ouest constitue un événement historique et significatif dans la riche histoire des Territoires », a affirmé la juge en chef Khullar. « Cette visite témoigne du profond respect de la Cour suprême envers les tribunaux, le barreau et les communautés du Nord, et de son engagement soutenu à dialoguer avec eux. Nous partageons toutes et tous un objectif commun : assurer à l'ensemble de la population canadienne un système de justice juste et équitable. »

Cette visite ne serait pas possible sans la collaboration de nombreuses personnes et organisations, notamment la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest, l'Association du Barreau canadien, section des Territoires du Nord-Ouest, et le Barreau des Territoires du Nord-Ouest.

Il s'agira de la troisième d'une série de cinq visites effectuées par des juges de la Cour suprême du Canada dans différentes communautés canadiennes en 2025. Les premières visites à Victoria (C.‐B.) en février et à Moncton (N.-B.) en mars ont été très productives. Après à Yellowknife, des juges se rendront à Sherbrooke (Qc) les 21, 22 et 23 octobre, puis à Thunder Bay (Ont.) les 17 et 18 novembre. La Cour prévoit plusieurs autres activités tout au long de 2025 pour commémorer son 150e anniversaire. Veuillez consulter la page Web de la Cour suprême du Canada pour de plus amples renseignements sur celles-ci.

Aperçu de l'itinéraire

Veuillez noter que l'itinéraire pourrait changer. Les événements ouverts au public et aux médias sont indiqués comme tels. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Web de la Cour suprême du Canada.

Premier jour (dimanche 14 septembre 2025)

À 8 h (HAR), les juges de la Cour suprême du Canada participeront à un point de presse à l'hôtel Explorer. L'inscription préalable est obligatoire; les journalistes peuvent contacter [email protected] pour s'inscrire.

participeront à un point de presse à l'hôtel Explorer. L'inscription préalable est obligatoire; les journalistes peuvent contacter pour s'inscrire. À 10 h (HAR), les juges prendront part à un forum public spécial intitulé Au-delà du banc : un dialogue avec des juges de la Cour suprême du Canada . Il s'agit d'un événement gratuit, analogue à une assemblée publique, au cours duquel les juges répondront aux questions du public sur un large éventail de sujets. Réservez votre place et faites parvenir vos questions par courriel à l'adresse suivante : [email protected] .

. Il s'agit d'un événement gratuit, analogue à une assemblée publique, au cours duquel les juges répondront aux questions du public sur un large éventail de sujets. Réservez votre place et faites parvenir vos questions par courriel à l'adresse suivante : . Les juges rencontreront des aînés au Arctic Indigenous Wellness Foundation Camp.

Les juges participeront à un événement avec les membres de la communauté juridique locale.

Deuxième jour (lundi 15 septembre 2025)

Les juges rencontreront les membres du personnel de tribunaux spécialisés.

Les juges interagiront avec des élèves du secondaire et répondront à leurs questions sur le système de justice.

Les juges rencontreront des étudiants et des membres du cercle de débats au palais de justice local.

Les juges s'entretiendront avec des avocates et avocats récemment admis au barreau.

Pour de plus amples renseignements au sujet de la visite et des activités prévues, veuillez visiter la page Web suivante : https://www.scc-csc.ca/150/yellowknife_fra.html.

Personne chargée des relations avec les médias : Daniel Byma, Conseiller juridique principal et chef de cabinet, Cabinet du juge en chef du Canada, 613-996-9296, [email protected]