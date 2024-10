Une invitation à réfléchir au rôle et à l'héritage de la Cour

OTTAWA, ON, le 3 oct. 2024 /CNW/ - La Cour suprême du Canada est ravie d'annoncer la commémoration de son 150e anniversaire en 2025.

Depuis sa création le 8 avril 1875, la Cour contribue à façonner le paysage juridique canadien. Son rôle et ses fonctions ont évolué au fil des ans. Aujourd'hui, elle constitue la cour d'appel de dernière instance au Canada, en plus d'être la seule cour suprême bilingue et bijuridique au monde.

« Pendant un siècle et demi, la Cour suprême a servi la population canadienne en tranchant des questions juridiques importantes pour le public, et ses décisions ont posé les fondements juridiques de notre pays stable et démocratique », a affirmé le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada. « Mes collègues et moi avons très hâte d'échanger avec les Canadiens et Canadiennes au sujet de l'histoire de la Cour, de son rôle et de son héritage, alors que nous soulignons cet anniversaire sous le thème 150 ans à défendre la primauté du droit, à inspirer la confiance du public et à servir la communauté. »

Initiatives entourant l'anniversaire :

La Cour soulignera cette étape importante par une série d'activités et d'initiatives visant à accroître la sensibilisation aux travaux de la Cour et à renforcer la confiance du public dans notre système de justice. Les membres de la communauté juridique, le public et les médias sont tous invités à y participer. Ces initiatives comprendront :

Des visites dans cinq villes canadiennes : Les membres de la Cour se rendront dans cinq collectivités canadiennes en 2025. S'inspirant du succès des visites de la Cour à Winnipeg en 2019 et à Québec en 2022, ces visites visent à favoriser une meilleure compréhension du rôle et des fonctions de la Cour. Le public, les étudiants, les journalistes et les membres des communautés juridique et judiciaire auront l'occasion de prendre part aux activités et d'échanger avec les membres de la Cour.

Les visites auront lieu dans les villes suivantes :

Victoria , Colombie-Britannique - les 3 et 4 février Moncton , Nouveau-Brunswick - les 10 et 11 mars Yellowknife , Territoires du Nord-Ouest - les 14 et 15 septembre Sherbrooke , Québec - du 21 au 23 octobre Thunder Bay, Ontario - les 17 et 18 novembre



Des renseignements additionnels seront publiés sur le site Web de la Cour à l'approche de chaque visite.

Un symposium juridique bilingue aura lieu les 10 et 11 avril 2025, symposium au cours duquel des juges de la Cour suprême, des juges d'autres tribunaux canadiens et internationaux et des membres de la communauté juridique examineront le rôle de la Cour dans le système de justice, ainsi que la façon dont elle peut continuer à répondre aux besoins changeants de la société.

aura lieu les 10 et 11 avril 2025, symposium au cours duquel des juges de la Cour suprême, des juges d'autres tribunaux canadiens et internationaux et des membres de la communauté juridique examineront le rôle de la Cour dans le système de justice, ainsi que la façon dont elle peut continuer à répondre aux besoins changeants de la société. Une épreuve de rédaction pour les étudiants et étudiantes en droit portant sur des décisions judiciaires marquantes de la Cour sera organisée, de même qu'un concours d'art pour les jeunes Canadiens et Canadiennes de 5 à 17 ans.

pour les étudiants et étudiantes en droit portant sur des décisions judiciaires marquantes de la Cour sera organisée, de même qu'un pour les jeunes Canadiens et Canadiennes de 5 à 17 ans. Une réunion des auxiliaires juridiques de la Cour suprême actuels et antérieurs se déroulera à Ottawa du 13 au 15 juin 2025.

se déroulera à du 13 au 15 juin 2025. Une rentrée judiciaire, le 6 octobre 2025, donnera l'occasion aux membres de la communauté juridique de se réunir pour réfléchir aux enjeux actuels auxquels le système de justice fait face. Cet évènement ravive une vieille tradition, puisqu'il s'agira de la première cérémonie de rentrée judiciaire à la Cour suprême depuis près de quatre décennies.

Les détails concernant ces initiatives peuvent être consultés sur le site Web de la Cour. Des activités additionnelles entourant le 150e anniversaire seront annoncées dans les mois à venir.

Enfin, la Cour a dévoilé aujourd'hui un logo commémoratif symbolisant à la fois son histoire et son avenir, lequel est reproduit ci-dessus. Ce logo sera mis en évidence tout au long de l'année.

