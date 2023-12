La Coupe Grey et les Alouettes de Montréal attirent les foules à Saint-Laurent!

SAINT-LAURENT, QC, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Des centaines de Laurentiens et de Laurentiennes sont venus féliciter les Alouettes de Montréal qui viennent de remporter leur huitième Coupe Grey lors de la présentation du trophée, le samedi 16 décembre au Complexe sportif de Saint-Laurent, par Anthony Calvillo, entraîneur des quarts de l'équipe et membre du Temple de la renommée du football canadien, accompagné de son coéquipier Jamar McGloster.

Des centaines de partisans, dont de jeunes joueurs des Spartans, sont venus rencontrer l’entraîneur des quarts des Alouettes et membre du Temple de la renommée du football canadien, Anthony Calvillo, et son coéquipier Jamar McGloster alors qu’ils présentaient la Coupe Grey au Complexe sportif de Saint-Laurent, le samedi 16 décembre dernier. On reconnaît ces derniers au centre en compagnie du député de l’Acadie, André Albert Morin, et du maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, entre autres. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent)

« Anthony Calvillo, est un bel exemple de l'excellence que nous aimons cultiver à Saint-Laurent. Après avoir été un joueur de football exceptionnel, il est devenu un très grand entraineur en remportant cette Coupe Grey avec les Alouettes de Montréal. Au-delà de ces résultats professionnels extraordinaires, c'est un homme d'une grande générosité comme en témoigne la présentation de ce trophée à la population laurentienne. M. Calvillo et sa famille sont d'ailleurs toujours très actifs dans la communauté montréalaise en soutenant de nombreuses causes caritatives. Voici quelques-unes des raisons qui ont poussé Saint-Laurent à lui décerner l'Ordre des Grands Laurentiens en 2007. Nous sommes fiers et chanceux de compter sur un tel modèle pour les jeunes de notre communauté, notamment les membres des Spartans de Saint-Laurent, la plus ancienne institution de football civique toujours en activité à Montréal et au Québec! »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

« C'est un immense plaisir de partager la victoire des Alouettes de Montréal avec les citoyens de Saint-Laurent! Cette Coupe Grey a aussi été une victoire du public qui nous a incroyablement soutenu, non seulement tout au long de cette saison mais depuis de nombreuses années déjà. Présenter le trophée ici au public aujourd'hui est la meilleure manière de célébrer avec nos partisans. Nous encourageons toute la communauté à continuer à soutenir les Alouettes de Montréal et à apprécier ce grand sport qu'est le football pour que nous puissions partager nos succès tous ensemble! »

Anthony Calvillo, entraîneur des quarts des Alouettes de Montréal et membre du Temple de la renommée du football canadien

Les Alouettes de Montréal ont remporté la 110e Coupe Grey au bout d'un long suspense le 19 novembre dernier. Il s'agit de la huitième Coupe Grey dans l'histoire de la franchise, qui n'a pas perdu depuis le 15 septembre, réussissant huit victoires consécutives. Les Alouettes n'avaient pas atteint le match de championnat depuis leur dernier titre, en 2010.

Étant donné qu'Anthony Calvillo, l'entraîneur des quarts de l'équipe, originaire de Los Angeles, est un illustre citoyen de Saint-Laurent depuis de nombreuses années, la municipalité tenait à le féliciter publiquement. L'arrondissement lui avait d'ailleurs déjà décerné l'Ordre des Grands Laurentiens en 2007, le plus haut honneur de la municipalité, non seulement pour ses succès inspirants en football, mais aussi pour son engagement continu dans la communauté.

Rappelons qu'en tant que joueur, Anthony Calvillo avait remporté la Coupe Grey à trois reprises (2002, 2009 et 2010) avec le numéro 13 du maillot des Alouettes. Nommé joueur par excellence de la Ligue canadienne de Football à trois occasions (2003, 2008, 2009), il avait également établi de nombreux records durant ses 20 saisons comme celui du plus grand nombre de verges par la passe avec 79 816.

Saint-Laurent Borough Council pays tribute to Anthony Calvillo as he announces his retirement (communiqué du 14 janvier 2014 en anglais)

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, ses 42,8 kilomètres carrés en font l'arrondissement le plus vaste de la Ville de Montréal. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » début 2019, le développement durable et la protection de l'environnement en particulier sont au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 108 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec.

Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir 5 stations du nouveau Réseau express métropolitain (REM).

Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises.

