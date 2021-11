« Le hockey constitue une première étape déterminante pour acquérir des valeurs importantes comme le travail d'équipe, la responsabilisation et le respect, a déclaré Michael MacPhee, directeur de marque, Chevrolet Canada. La Coupe des bonnes actions Chevrolet encourage les équipes de hockey mineur à adopter ces valeurs positives et à redonner à leur communauté. Je suis fier de mettre l'accent sur la diversification du jeu, afin qu'un nombre encore plus élevé de jeunes jouent au hockey. »

Faire la promotion de l'inclusivité peut prendre diverses formes; qu'il s'agisse de recueillir des fonds pour des jeunes marginalisés, fournir de l'équipement spécialisé, offrir du soutien en matière de santé mentale ou militer pour les joueurs LGBTQ+ (lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et queers) ou BIPOC (personnes autochtones, noires et de couleur). Cette année, chaque équipe est invitée à relever le défi de réaliser une bonne action en mettant l'accent sur l'inclusivité, tout en courant la chance de gagner le grand prix de 100 000 $, qui sera remis à l'organisme de bienfaisance de son choix.

Depuis la création du programme, la Coupe des bonnes actions Chevrolet a permis la réalisation de plus d'un millier de bonnes actions et a donné 650 000 $ à des communautés locales. Les gagnants de l'an dernier, les Victoria Admirals, de Victoria, en Colombie-Britannique, ont soutenu la Children's Health Foundation de l'île de Vancouver. Cet organisme vient en aide aux enfants ayant une incapacité physique et mentale, en leur permettant d'obtenir l'équipement spécialisé dont ils ont besoin pour se développer. Un an plus tard, cette équipe continue de remporter des prix pour ses activités philanthropiques; elle a récemment organisé une cérémonie à sa patinoire locale, au cours de laquelle on a hissé la bannière portant la mention Chevrolet Good Deeds Cup Champion (gagnants de la Coupe des bonnes actions Chevrolet).

« Cela a été très spécial de constater comment les joueurs avaient immédiatement établi des liens avec le programme; cela a été encore plus spécial d'apprendre que notre équipe allait apporter son soutien à un organisme extraordinaire, qui aide tant d'enfants sur l'île », a déclaré Anna Warhurst, s'exprimant au nom de l'équipe The Victoria Admirals. Pour participer, les équipes doivent appartenir aux catégories U11, U13 ou U15 et être enregistrées auprès de Hockey Canada. D'ici le 1er février 2022, elles doivent enregistrer une vidéo d'une durée maximale d'une minute, montrant la réalisation de leur bonne action, et téléverser ce document sur le site Web suivant : www.chevrolet.ca/fr/good-deeds-cup. Les équipes qui s'inscriront au concours avant le 6 janvier 2022 courront automatiquement la chance de gagner un certain nombre de prix destinés aux participants hâtifs, dont la possibilité de présenter en direct le message d'introduction de la Soirée du hockey.

Au cours de la période comprise entre le 26 février 2022 et le 19 mars 2022, les Canadiens pourront voter pour leur bonne action préférée. Pendant cette période, Chevrolet Canada donnera 1 $ pour chaque vote comptabilisé (à concurrence de 50 000 $) au Fonds d'aide de la Fondation Hockey Canada (Hockey Canada Foundation's Assist Fund), qui verse des subventions visant à contribuer au paiement de l'équipement et des frais d'inscription de jeunes Canadiens à une équipe de hockey.

« La Coupe des bonnes actions Chevrolet fait une différence notable pour ce qui est de rendre le hockey aussi pluriel et accueillant que le Canada; l'organisation Hockey Canada est fière de faire équipe avec des partenaires comme Chevrolet, a déclaré Tom Renney, chef de la direction de Hockey Canada. Il est impératif que chaque enfant qui souhaite jouer au hockey se sente le bienvenu au sein d'une équipe et qu'il ait la même possibilité que les autres d'avoir accès au jeu, et ce, indépendamment de ses antécédents ou de ses aptitudes. La Coupe des bonnes actions Chevrolet est un programme formidable, qui bâtit les communautés et forme les leaders de demain, et qui fait toute une différence dans l'ensemble du pays. »

Pour des renseignements complémentaires sur le programme de la Coupe des bonnes actions Chevrolet 2021-2022, visitez le site Web www.chevrolet.ca/fr/good-deeds-cup.

À PROPOS DE CHEVROLET CANADA

Fondée en 1911 à Detroit, Chevrolet est maintenant l'une des plus importantes marques automobiles au monde. Disponible dans plus de 79 pays, elle a vendu plus de 3,2 millions de voitures et de camions en 2020. Parmi les modèles Chevrolet, on compte des véhicules électriques et écoénergétiques qui se caractérisent par une performance attrayante, une conception qui fait battre les cœurs, des fonctions de sécurité actives et passives et une technologie conviviale, le tout à un excellent rapport qualité-prix. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les modèles Chevrolet, rendez-vous à l'adresse www.chevrolet.ca.

SOURCE Chevrolet Canada

Renseignements: Lindsay Collins, Responsable des communications relatives aux produits, 905-431-5689, [email protected]

Liens connexes

www.chevrolet.ca