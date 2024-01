Les équipes canadiennes de hockey mineur sont en compétition pour gagner 100 000 $* à remettre à l'organisme de bienfaisance de leur choix en faisant une différence dans leur collectivité

OSHAWA, ON, le 18 janv. 2024 /CNW/ - La Coupe des bonnes actions Chevrolet est de retour cette année; ce concours permet une fois de plus aux équipes canadiennes de hockey mineur de susciter des changements dans leur collectivité, tout en courant la chance de remporter le grand prix de 100 000 $, qui sera remis l'organisme de bienfaisance de leur choix. Que les équipes fassent du bénévolat au sein d'un organisme de bienfaisance local ou qu'elles pellettent de la neige, on les encourage à « remplir la coupe », en cumulant le plus grand nombre de bonnes actions possible, dans le but de gagner la Coupe des bonnes actions Chevrolet.

Les champions de la Coupe des bonnes actions 2023, l’équipe U13A les Cornwall Typhoons (Groupe CNW/Chevrolet Canada)

Au cours de la période comprise entre le 19 janvier et le 3 mars 2024, les équipes de hockey mineur U11 à U15 admissibles peuvent diffuser dans les médias sociaux des vidéos les montrant en train de réaliser de bonnes actions. L'équipe ayant à son actif le plus grand nombre de bonnes actions admissibles pourra réclamer le grand prix et verra son nom gravé sur la Coupe des bonnes actions Chevrolet. Cette année, les 150 premières équipes identifiées comme étant admissibles au concours recevront la trousse spéciale aux couleurs de la Coupe des bonnes actions Chevrolet. Cette trousse, remise aux équipes participantes, peut être une source de fierté pour ces dernières et permet de démontrer que leur collectivité a bénéficié d'une bonne action.

« Au cours des sept dernières années d'existence du concours de la Coupe des bonnes actions Chevrolet, nous avons fièrement donné plus de 850 000 $ à des organismes de bienfaisance répartis dans l'ensemble du pays. Nous avons également inspiré une nouvelle génération de jeunes joueurs de hockey à avoir des retombées positives dans leur collectivité, a déclaré James Hodge, directeur de la marque, Chevrolet Canada. L'an dernier, nous avons élargi les critères d'admissibilité, afin de permettre à des jeunes de 13 ans et plus de participer, en offrant ainsi à tous les jeunes d'une collectivité donnée la possibilité de présenter leurs vidéos percutantes. Ce faisant, nous avons pour objectifs de dépasser le nombre incroyable d'inscriptions reçues l'an dernier et de permettre à un nombre encore plus élevé de jeunes de réaliser des actes de gentillesse au titre de la Coupe des bonnes actions Chevrolet. »

L'équipe de hockey les Typhoons (U13A) de Cornwall, en Ontario, a remporté la Coupe des bonnes actions Chevrolet 2023, après avoir accompli 343 bonnes actions dans sa collectivité. Cette équipe entièrement féminine a remis à l'organisme de bienfaisance local Beyond 21 le grand prix de 100 000 $; cet organisme favorise l'autonomie des adultes présentant des déficiences sur le plan du développement.

Pour de plus amples renseignements sur la saison 2024 du programme Coupe des bonnes actions Chevrolet, y compris sur la manière de participer en présentant une vidéo, ainsi que pour consulter le règlement officiel du concours, visitez le site Web suivant : www. Coupe des bonnes actions Chevrolet.

* Aucun achat nécessaire. Cliquez ici pour consulter la version intégrale du règlement du concours.

