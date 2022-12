EVOLO NEX viendra parachever l'un des rares quartiers certifiés LEED AQ Or au Canada

MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - C'est le 1er décembre 2022, en compagnie de la mairesse de Verdun, Mme Marie-Andrée Mauger, de Mme Véronique Tremblay, conseillère d'arrondissement du district Champlain-L'Île-des-Sœurs, et de plusieurs partenaires, qu'ont été lancés les travaux de la première phase d'EVOLO NEX, du Quartier Pointe-Nord, à l'Île-des-Sœurs.

De qualité exceptionnelle et s'intégrant harmonieusement à la trame urbaine du quartier, le projet de 258 unités d'habitation a été légèrement redessiné afin de mieux répondre aux besoins postpandémiques. En effet, les balcons ont été métamorphosés en loggia, ce qui permet aux résidents de profiter d'un espace de vie supplémentaire. De plus, certains espaces communs intègrent des environnements de travail collaboratifs comportant notamment une salle de conférence afin de faciliter le télétravail. Enfin, les architectes et les designers ont porté une attention toute particulière qui favorise la connexion du projet à la communauté, tout en permettant des moments de réelle détente et de connexion à soi.

« C'est avec fébrilité que nous amorçons les travaux de la phase 1 d'EVOLO NEX, un projet dont la moitié des unités résidentielles a déjà trouvé preneurs, et ce, en moins de deux mois. C'est une réponse extraordinaire et favorable des acheteurs, et ce, dans un marché pourtant plus difficile. Cela démontre la confiance du public en ce produit de qualité situé en bordure du fleuve St-Laurent, à proximité du REM, et dont la valeur se maintiendra au fil du temps. Le Quartier Pointe-Nord, un projet de renommée internationale amorcé il y a maintenant 12 ans, met à l'honneur la vie en communauté, les espaces verts et l'eau, le transport actif et les commerces de proximité, le tout à cinq minutes du centre-ville de Montréal. Collectivement, nous devons être fiers que Pointe-Nord soit l'un des rares quartiers certifiés LEED AQ Or au Canada. J'ai une pensée toute particulière pour les résidents et futurs résidents du quartier et pour tous les professionnels qui ont façonné celui-ci avec nous. » - Ilan Gewurz, vice-président exécutif, la Corporation Proment.

Fiche technique - EVOLO NEX, phase 1 Situé dans le Quartier Pointe Nord de L'Île-des-Sœurs

Face au fleuve Saint-Laurent

À distance de marche de la gare du REM

26 étages

258 unités d'habitation, d'une à trois chambres

Espaces de travail collaboratifs et connectés

Suite pour les invités

Piscine extérieure, jardins paysagers, espaces dédiés à l'agriculture urbaine et terrain de pétanque Stationnement intérieur, avec bornes de recharge pour véhicules électriques, station de lavage pour chien et atelier

Supports à vélos

Balcons en loggia

Quatre électroménagers incluant une plaque de cuisson et four encastré, réfrigérateur et lave-vaisselle avec panneaux de recouvrement

En partenariat avec Groupe Conseil Jean-Pierre Bart Architecte, Lemay Michaud Architecture Design, Projet Paysage, Clairoux et Pomerleau

À propos du quartier Pointe Nord

Le Quartier Pointe-Nord (www.pointenord.com), certifié LEED AQ Or, est déjà occupé par environ 2 800 résidents (approximativement 1 460 unités d'habitation). EVOLO NEX représente la septième phase du projet d'ensemble. Pointe-Nord occupera une superficie totale de 100 000 mètres carrés (1,1 million de pieds carrés) lorsqu'il sera complété d'ici les six prochaines années et comprendra environ 2 200 unités d'habitation représentant une valeur totale approximative de 700 millions de dollars.

À propos de la Corporation Proment

Fondée en 1965, la Corporation Proment est un promoteur immobilier reconnu pour ses projets résidentiels innovateurs, tous situés à L'Île-des-Sœurs. Proment y a érigé près de 5 000 copropriétés et Evolo NEX, phase 1, sera la 21e tour en hauteur réalisée par le promoteur à L'Île-des-Soeurs. L'innovation dont Proment fait preuve en matière de conception et de qualité de la construction a été soulignée à plusieurs reprises, notamment par l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec (APCHQ) et l'Ordre des architectes du Québec qui lui ont remis de nombreux prix, dont sept mentions « Constructeur de l'année » au cours des 20 dernières années. La Corporation Proment, chef de file dans l'immobilier résidentiel écologique au Québec, a reçu la certification LEED Or pour ses projets riverains, Le Vistal 1 et 2, Evolo 1 et 2, et LEED Argent pour les tours Evolo S et Evolo X.

