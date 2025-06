MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - L'édifice Evolo NEX, du quartier Pointe-Nord de L'Île-des-Soeurs a obtenu la prestigieuse certification LEED Or de la part du Conseil du bâtiment durable du Canada. C'est une septième certification LEED pour le promoteur immobilier. « Réduire l'empreinte écologique de nos édifices constitue une de nos contributions pour diminuer nos impacts environnementaux et améliorer le bien-être des personnes. », souligne Ilan Gewurz, président de la Corporation Proment. « L'obtention de la certification LEED fait partie d'un processus très strict et nous sommes fiers d'avoir investi les efforts nécessaires afin de l'obtenir. » Rappelons que la Corporation Proment est pionnière dans la construction résidentielle LEED, avec la réalisation des tours Vistal, premières tours résidentielles certifiées LEED OR au Québec, en 2011 et 2014. Evolo NEX est situé au cœur du quartier Pointe-Nord, lequel a reçu la certification LEED AQ du Conseil du bâtiment durable des États-Unis.

Édifice Evolo Nex - L'Île-des-Soeurs (Groupe CNW/Corporation Proment)

Des critères rigoureux

Pour obtenir une accréditation LEED, les édifices doivent tenir compte de six catégories : la localisation sur un site écologique, la gestion efficace de l'eau, le rendement énergétique et l'atmosphère, la conservation des matériaux et des ressources et la qualité de l'environnement intérieur, en plus d'être évalués sur le plan de l'innovation et du design.

« En fait, ce n'est qu'une fois que le projet est complété que le Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec fait les vérifications nécessaires afin de s'assurer que l'édifice est construit et fonctionne selon les normes du développement durable », souligne Louis-Joseph Papineau, ingénieur PA LEED.

Un net avantage pour les résidents

« En plus de consommer 30 % moins d'eau qu'un édifice standard, nos édifices sont 50 % plus performants sur le plan de la consommation énergétique », poursuit M. Papineau. Les factures de chauffage et d'électricité des résidents seront considérablement réduites.

À propos d'Evolo NEX

Affichant 85% vendu, la tour Evolo NEX (www.nexcondos.ca) a accueilli ses premiers résidents en août 2024. Le promoteur y a aménagé cinq condos modèles de styles différents, lesquels peuvent être visités par le public. Une prochaine tour à vocation locative, située à proximité d'Evolo NEX est présentement en planification. L'édifice de 26 étages comprendra des studios et des condominiums de 1 à 3 chambres à coucher.

À propos du quartier Pointe-Nord

Le quartier Pointe-Nord (www.pointenord.com), un des rares quartiers certifiés LEED ND Or au Québec, est déjà habité par environ 2 500 personnes. À terme, Pointe-Nord occupera une superficie totale d'un million de pieds carrés et comprendra quelque 2 000 propriétés pour une valeur totale approximative de 700 millions de dollars. Situé à proximité du fleuve et de la station du REM, le quartier Pointe Nord offre un mode de vie inspirant avec ses commerces de proximité, ses parcs et sentiers riverains.

À propos de Corporation Proment

Fondée en 1965, la Corporation Proment (www.proment.com) est un promoteur immobilier reconnu pour ses projets résidentiels innovateurs, tous situés à L'Île-des-Sœurs. Proment y a érigé plus de 5 000 copropriétés et six communautés riveraines. L'innovation dans la conception ainsi que la qualité de la construction de Proment ont été soulignées à plusieurs reprises par l'Ordre des architectes du Québec, l'Institut de développement urbain (IDU), l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec (APCHQ), qui lui ont remis de nombreux prix, dont sept mentions « Constructeur de l'année » au cours des 20 dernières années seulement.

SOURCE Corporation Proment

Pour plus de renseignements ou pour coordonner une entrevue, veuillez communiquer avec : Denise Dion 514-569-4606 [email protected]