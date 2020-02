La Coop fédérée devient Sollio Groupe Coopératif

Un nouveau nom, un nouveau nous!

MONTRÉAL, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - À l'aube de nos 100 ans et avec l'évolution de La Coop fédérée, sa croissance et son expansion à l'échelle canadienne, nous devenons aujourd'hui Sollio Groupe Coopératif.

« Depuis sa fondation, notre coopérative fait évoluer les pratiques de l'industrie agroalimentaire et contribue au développement des communautés en région grâce à son modèle d'affaires, le coopératisme, déclare Ghislain Gervais, président du conseil d'administration de Sollio Groupe Coopératif. Aujourd'hui, nous changeons d'identité pour mieux refléter notre contribution à la pérennité des familles agricoles et des régions en saisissant des occasions d'affaires dans l'ensemble de la chaîne de valeurs agricoles et agroalimentaires. »

Demain sera inspirant, inclusif, solidaire et positif. Demain sera Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif se dote aujourd'hui d'une nouvelle stratégie de marque lui permettant d'appuyer cette volonté. Une identité qui confirme que Sollio Groupe Coopératif entend jouer un rôle important pour que les ressources agroalimentaires deviennent une véritable richesse collective durable. La nouvelle marque Sollio Groupe Coopératif provient des mots sol, soleil et solidarité. Elle évoque les notions de coopération et de collaboration, mais plus encore de courage, de bienveillance citoyenne et de prospérité durable qui vont permettre à l'organisation d'être en mouvement et dans l'action. Par son engagement renouvelé envers la société, Sollio Groupe Coopératif veut affirmer que sa croissance est empreinte de solidarité et d'optimisme face à l'avenir.

« Nous sommes devenus l'une des plus importantes entreprises agroalimentaires au Québec et l'unique coopérative d'approvisionnement agricole pancanadienne dont les racines sont bien ancrées ici au Québec, affirme Gaétan Desroches, chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif. Et à compter de maintenant, fort de notre réseau et de nos divisions, conscients que nous sommes un acteur clé influent du développement des ressources alimentaires durables, nous sommes positionnés pour incarner le nouvel héritage agroalimentaire canadien. »

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Fondé en 1922, Sollio Groupe Coopératif est parmi les plus importantes entreprises agroalimentaires au Québec, l'unique coopérative d'approvisionnement agricole pancanadienne et la 27e plus importante coopérative agroalimentaire au monde. Elle représente plus de 122 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés dans 50 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation réparties dans plusieurs provinces canadiennes. Elle emploie plus de 15 000 personnes et son chiffre d'affaires s'élève à 7,282 milliards de dollars. Ses activités se séparent en trois divisions : Olymel S.E.C., Sollio Agriculture et Groupe BMR inc. Pour en savoir plus sur Sollio Groupe Coopératif, visitez le www.sollio.coop.

SOURCE Sollio Groupe Coopératif

